Vilsinger Schützen erhalten Förderpreis

Der Schützenverein Vilsingen erhält den Hauptpreis des H&N-Förderpreises der Deutschen Schützenjugend. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor. Jährlich werden sechs Schützenvereine in Deutschland mit dem Preis, der von der Haendler & Natermann Sport GmbH in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schützenjugend verliehen wird, gewürdigt. Bedingung: Die Vereine betreiben über Jahre hinweg erfolgreiche und kontinuierliche Jugendarbeit. Mit dem Preis will der Stifter Jugendarbeit unterstützen und weiter anspornen. In diesem Jahr darf sich der Schützenverein Vilsingen über den ersten Platz und 1750 Euro Preisgeld freuen. Weitere Preise gehen an die Vereine in Kleinsorheim (1250 Euro), Laubach (800 Euro), Oberhinkofen, Denkhof und Essel (jeweils 250 Euro).

Bei dem deutschlandweit ausgeschriebenen Preis geht es nicht nur um sportliche Erfolge, sondern auch um die allgemeine Jugendarbeit. Übergeben wurden die Preise von Stefan Rinke, Vizepräsident Jugend des Deutschen Schützenbundes (DSB) und Jörg Siemens, Vertreter des Sponsors, im Beisein der Landes-Jugendleiterin des Württembergischen Verbandes (WSV), Katrin Rudau.

Der Schützenverein Vilsingen konnte durch seine Jugendtrainer, die allesamt den Lehrgang Kinder- und Jugendtrainer absolviert haben, mit Jugendleiter Sebastian Witt, Sportleiter Raphael Dreher und dem Vorsitzenden Dieter Dreher punkten.

Somit sei ein durchgehend qualifiziertes Training unter Anleitung eines Trainers gewährleistet. Besonders talentierte Jugendliche werden zum Talentzentrum für Luftpistole des WSV, nach Altheim-Waldhausen gefahren. Dieses Talentzentrum wird von Alexander Jäger und Dieter Dreher im Auftrag des Verbandes geleitet und steht allen Vereinen offen.

In die Bewertung eingeflossen sind auch die Beteiligung der Vilsinger Sportschützen am Sommerferienprogramm, am Dorf- und Backhausfest, am Vereinspokalschießen, das für die Jüngsten mit dem Lichtgewehr ausgetragen wird, das Schnupper- und das Nikolausschießen, und die vielen kleinen Events mit Spiel und Spaß.

Besonders positiv aufgefallen sei, so heißt es in der Begründung, die Öffentlichkeitsarbeit, mit den Veröffentlichung der Ergebnisse, Erfolge und Berichte in der Presse, im Gemeindeblatt und auf den Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter). Ebenso positiv flossen die am Ortseingang aufgestellten Tafeln mit den Namen der Teilnehmer an der deutschen Meisterschaft, positiv in die Bewertung ein, wie auch die Infotafel mit den laufenden Ergebnissen und Bildern der Verbandsrunde des DSB am Dorffest.