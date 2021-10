Vilsingen verteidigt die Tabellenführung

Sieg und Remis hat es für die Mannschaften der Oberliga-Sportkegler aus der Region gegeben. Während Vilsingen mit einem 5:2-Erfolg in Baienfurt die Tabellenführung mit 6:0 Punkten verteidigte, kam Mengen-Sigmaringen zu Hause über ein Unentschieden gegen Nattheim nicht hinaus und ist nun Siebter (3:5 Punkte).

KSV Baienfurt – SKC Vilsingen 3,0:5,0 (10:14; 3178:3212). - Vom bis dato letzten Besuch in Baienfurt war Vilsingen noch mit einer Niederlage heimgekehrt. Das änderte sich dieses Mal. Vilsingen schickte wieder zunächst die beiden besten Spieler ins Feld, die noch keinen Mannschaftspunkt in der laufenden Saison abgegeben haben. Patrick Winter (530; 3:1/1) lag nach zwei Durchgängen schon mit 2:0 Sätzen vorn und hatte 274 Holz erspielt, Martin Hack (550; 3:1/1) trat mit 303 Holz und zwei gewonnen Sätzen überragend auf. Doch beide vergeigten den Bahnwechsel und mussten sich mit einer schlechteren zweiten Teilleistung begnügen. Sie übergaben nur 30 Holz Vorsprung ans Mittelpaar. Michael Hack (517; 1,5:2,5/0) vergab einige Chancen. Doch Marcus Winter (597; 4:0/1) fegte mit persönlicher Bestleistung seinen Gegner von der Bahn. Das Schlusspaar übernahm 57 Holz Vorsprung. Rolf Kurz Rolf (519; 2:2/0) und Helmut Schlude (498; 1:3/0) hielten den Vorsprung, obwohl sie die Mannschaftspunkte verloren.

KSG Mengen-Sigmaringen - TSG Nattheim: 4,0:4,0 (12,0:12,0; 3183:3146). - Punkt gewonnen oder ein Punkt verloren? Dieses M al fühlte es sich nach einem verlorenen Punkt an. Jürgen Stiftel (543; 2:2/0) und Holger Boden (542; 2:2/1) kamen gut in die Partie und spielten eine hauchdünne Führung heraus. Erwin Zatrici (561; 4:0/1) zeigte sich in starker Verfassung und erhöhte mit Tagesbestleistung den Vorsprung. Karl-Heinz Grundler (475; 2:2/0) verpasste seinen Mannschaftspunkt und damit die Vorentscheidung. Den Schlussspielern Dennis Nopper (544; 2:2/0) und Markus Bauknecht (518; 0:4/0) gelang es nicht, noch einen Punkt zum Sieg zu holen. Zumindest den Holzvorsprung brachte die KSG ins Ziel.