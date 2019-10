Vilsingen kegelt Bestleistung in Albstadt

Spannender hätte es nicht sein können: Gegen eine stark aufspielende Albstadter Mannschaft, die mit starken Ergebnissen glänzte, ist die Oberligapartie des SKC Vilsingen lange auf der Kippe gestanden. Vilsingen spielte ein Ergebnis, das bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Mannschaft auf dieser Anlage gespielt hatte und besiegte den KSC Albstadt mit 5,0:3,0.

Oberliga Südwürrtemberg: KSC Albstadt - SKC Vilsingen 3,0:5,0 (10:14; 3254:3297). - Patrick Winter (560; 2:2/1) und Uwe Wenzel (545; 3:1/1) begannen konzentriert. Winter haderte lange mit der Anlage, steigerte sich aber in jedem Durchgang, konnte aber erst auf der letzten Bahn seinen Gegner noch abhängen und punktete. Uwe Wenzel begann stark (145 Holz), leistete sich auch in der Mitte kleinere Schwächen und machte aber mit einer 149-Holz-Bahn am Ende den Punkt. Das Mittelpaar übernahm ein Plus von 32 Holz - ein erfolgversprechender Vorsprung. Michael Hack (543; 2:2/0) und Rolf Kurz (535; 2:2/0) bauten den Vorsprung zunächst aus, doch die starken Schlussbahnen der Gegner brachten den Ausgleich für den KSC. Das Schlusspaar übernahm sieben Holz Rückstand. Der vermeintlich stärkste Albstadter Spieler kam in der Schlusspaarung. Doch auch Vilsingen hatte seine erfahrenen Spieler Helmut Schlude (551; 2:2/0) und Martin Hack (563; 3:1/1) bewusst dagegengesetzt. Helmut Schlude spielte souverän, verlor nur vier Holz, während Martin Hack von vorne weg seinen Gegner stark unter Druck setzte und mit konstantem Spiel und einer Bestmarke den Sieg und 45 Holz Vorsprung einspielte.

Bezirksliga Oberschwaben-Zollern: SKG Balingen II - SKC Vilsingen II 2,0:6,0 (8,5:15,5; 2907:3080). - Der ungefährdete Sieg wird mit dem Platz an der Tabellenspitze belohnt. Auch die Balinger Reserve hatte keine Chance gegen eine glänzend aufgelegte Mannschaft aus Vilsingen. Auch wenn der eine oder andere ein schwächeres Spiel zeigte, war der Sieg nie in Gefahr. Angeführt wurde die Mannschaft vom gut aufgelegten Marcus Winter (552; 4:0/1), gefolgt von Frank Herzog (533; 3:1/1), Alexander Schwab (523; 3:1/1), Ralf Reichmann (519; 4:0/1), Markus Dreher (501; 1:3/0) und Yannik Zimmermann (451; 0,5:3,5/0). Mit 10:0 Punkten ist Vilsingen II Tabellenführer.

Bezirksliga OZ: TSG Ailingen II - SKC Vilsingen III 7,0:1,0 (15:9; 3128:3043). - Der frühe Vogel fängt den Wurm. Doch leider nicht für die Dritte. Bereits um 8.30 Uhr startete das Auswärtsspiel am Bodensee. Mit durchweg guten Ergebnissen präsentierten sich die Männer um Stani Chniader (516; 3:1/1), der den einzigen Punkt erspielte. Doch der Zusammenhalt mit keinem Ausfall ermutigt die Vilsinger, allen voran Neuling Florin Marginean (515; 1:3/0). Außerdem: Otto Haller (514; 2:2/0), Franz Harjung (508; 2:2/0), Martin Briciks (499; 1:3/0) und Georg Hailer (491; 0:4/0).