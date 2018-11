Vier Sänger und die Big Band Bad Saulgau glänzen

Beim Jahreskonzert der Big Band Saulgau haben 21 aktive Musiker unter dem Motto „Sing'n Swing“ unter der Leitung von Hans Georg Rimmele im ausverkauften Stadtforum in Bad Saulgau ein ausgeklügeltes Musikprogramm meisterhaft interpretiert.

Der schwungvolle Auftakt gelang bestens mit dem Basie-Klassiker „Basie Straight Ahead“, der rein instrumental dargeboten wurde. Besonders die Blechbläser dominierten das Stück, eingebettet in ein Saxophon- und Posaunensolo in einer ausladenden Improvisation.

Als erster Gesangssolist trat Günther Goldammer auf. Er interpretierte den Jazzstandard „The Lady is a Trump“, der unter anderem von Frank Sinatra gesungen worden war, und den „Sway“ von Dean Martin. Das angenehme Timbre seiner voluminösen Stimme, der weiche Sound, die großen Melodiebögen, aber auch die rhythmisch pointierten Passagen gelangen bei diesen beiden unterschiedlichen Stücken vortrefflich. Der Sänger war stets im Einklang mit der Big Band, hervorragend geführt von ihrem Bandleader Hans-Georg Rimmele.

„Summertime“ ist der meistgecoverte Jazz- und Popstandard aller Zeiten aus der Feder von George Gershwin, welches von der Saulgauer „Janis Joplin“, alias Michaela Rust, mit viel Inbrunst und Expressivität gesungen wurde. Ganz anders die Tonsprache bei „Back to Black“ von der britischen Soul- und R&B-Sängerin Amy Winehouse. Mit ihrer kräftigen kehlig-rauchigen Stimme interpretierte Rust den Song gekonnt.

Ein weiterer Sänger dieses Abends war Friedemann Benner. Als Pianist, Komponist, Sänger, Synchronsprecher ist er Profi. Nach 40-jähriger Tätigkeit in Berlin kehrte er zu seinen oberschwäbischen Wurzeln zurück. Sein erstes Stück stammte von Billy Joel „Just the way you are“ und danach „Sexbomb“ von Tom Jones. Er entzündete ein Feuerwerk der Töne, ausdrucksstark, balladesk mit einer gelungenen Performance, eingebettet in ein pathetisch gespieltes Saxophonsolo von Armin Sproll. Steffi Hausler war die vierte Sängerin im Bunde mit „Still got the blues“ und „Knock on wood“. Beide Stücke gehören zur R & B und Soul-Szene. Zunächst sentimental ruhig, manchmal etwas dem Stück angemessen elegisch, danach kraftvoll sprudelnd im raschen Tempo und große Begeisterung auslösend.

Mit „Jumpin at the Woodside“ wurde die Big Band wieder instrumental, dynamisch differenziert, eine gelungene Abwechslung zwischen Tutti-Stellen und Soloimprovisation im typischen Big Band Sound mit seiner jazztypischen rhythmischen Eigenschaft. „Makin’ Whoopee“ erinnerte stark an den Chicago-Jazz der 30er-Jahre mit seiner Melodie-und Rhythmusgruppe sowie seinen Soloimprovisationen – von Hans-Georg Rimmele, Klarinette und Michaela Rust – souverän und leidenschaftlich präsentiert. Nicht weniger faszinierend „On Broadway“, gesungen von Steffi Hausler und ein Trompetensolo von Günter Holderried eingebettet. Eine stetige Steigerung vom Programm war ständig zu spüren und jetzt sollte sich der Höhepunkt anbahnen. Alle vier Gesangsinterpreten boten Außergewöhnliches in Stimme, Intonation, Interpretation und Darbietung. „Ain’t that a Kick in the Head“ und „My Way“, ausdrucksstark, dann wieder schlicht und weich von Günther Goldammer interpretiert, oft im Wechsel mit den Instrumenten und von diesen auch immer unaufdringlich unterstützt. Es war ein Glanzstück an diesem Abend.

Sänger und Komponist

Quasi eine Premiere folgte mit dem einzig deutschen Stück „Ich bereue nichts“, von Friedemann Benner komponiert und gesungen. Hier stand ein Gesangskünstler, Performer und Könner auf der Bühne. Eine Hommage an Joe Cocker boten noch einmal derselbe Sänger und der Backgroundchor mit dem Stück „You can leave your hat on“. Auch hier kam die rauchige, expressive Stimme à la Cocker zum Ausdruck, der vom Backgroundschor gekonnt ergänzt wurde. Eine spontane Improvisation an der Posaune bereicherte das Stück außerdem. Ein gelungenes Abschlussstück „Things“, gesungen von Günther Goldammer und Michaela Rust in homogenem Klang, beschwingt, lustig und einfach schön.

Quartett als Abschluss

Das Gesangsquartett beschloss mit der Big Band gemeinsam das Konzert mit dem Jazz-Klassiker „On the sunny side of the street“, indem zusammenfassend das Können aller Beteiligten unter dem versierten und exakten Dirigat des Bandleaders unter Beweis gestellt wurde. Lang anhaltender Beifall war der Lohn für das Geleistete aller Beteiligten, aber auch für die charmante, humorvolle, ironische und intellektuelle Moderation während des ganzen Abends von Michael Stephan, der manchen Zuhörern aus der Reserve lockte.