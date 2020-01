Vier PSG-Athleten holen neun Medaillen

Bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften der Senioren im Sindelfinger Glaspalast sind mit Hermann Jaksche (TV Mengen), Birgit Keller, Daniel Schwarzkopf und Gerhard Schatz (alle drei PSG Sigmaringen) vier Athleten der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Sigmaringen an den Start gegangen. Erfolgreichster Athlet war Gerhard Schatz mit zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze. Einen weiteren Titel sicherte sich der Mengener Hermann Jaksche.

Daniel Schwarzkopf startete in diesem Jahr zum letzten Mal in der Klasse M 35 und ging beim Kugelstoßen mit der 7,26-kg-Kugel in den Ring. Bereits im ersten Versuch toppte er seine Bestleistung des vergangenen Jahres deutlich und stieß die Kugel auf tolle 11,52 Meter. Mit dieser Leistung holte er sich die Bronzemedaille. Birgit Keller ist in diesem Jahr in die Klasse W 45 aufgerückt und startete ebenfalls im Kugelstoßen. Mit 9,63 Metern kam sie genau einen Zentimeter weiter als im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit und sicherte sich den Vizemeistertitel.

Dritter PSG-Starter im Bunde war Gerhard Schatz, der in der Klasse M 60 an den Start ging und ein volles Programm abspulte. Früh am Morgen begann er mit den 60 Meter Hürden. In einem engen Einlauf um den Sieg holte er sich nach 12,09 Sekunden den Landesmeistertitel. Sein nächster Start stand im Stabhochsprung an. Mit einer fehlerlosen Serie bis 2,60 Meter steigerte er sich im Vergleich zum vergangenen Jahr gleich um 20 Zentimeter und holte sich damit die Silbermedaille. Nicht zufrieden war er im Hochsprung mit 1,28 Metern, die aber dennoch zum zweiten Meistertitel reichten. Ganz am Ende ging es für ihn zum Kugelstoßen mit der 5-kg-Kugel. Mit einer tollen Serie steigerte er sich auch hier im Vergleich zu den Landeshallenmeisterschaften des vergangenen Jahres und holte sich mit 11,87 Metern die ihm noch zum kompletten Satz fehlende Bronzemedaille.

Hermann Jaksche startete in der Klasse M 65. Auch er spulte ein volles Programm ab. Über 60 Meter Hürden sprintete er in 12,11 Sekunden und lief als Dritter durchs Ziel. Über 60 Meter verbesserte er seine Jahresbestzeit um drei Zehntelsekunden auf 9,08 Sekunden, kam damit aber in einem starken Feld auf den fünften Rang. Die 200 Meter rannte er auf der Rundbahn als Sechster in 31,99 Sekunden und nach sieben Stunden Wettkampf trat er noch im Kugelstoßen an. Auch hier steigerte er seine Jahresbestweite, holte sich mit 10,75 Metern den baden-württembergischen Meistertitel und kam damit schon weiter als vergangenes Jahr im Freien. Damit zeigten sich die Senioren bereits jetzt gut gerüstet für die Ende Februar in Erfurt stattfindenden deutschen Hallenmeisterschaften.