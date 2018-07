Vier Mannschaften schaffen den Aufstieg

Am vergangenen Wochenende hat für alle Mannschaften das letzte Verbandsspiel stattgefunden. Vier Mannschaften des TC Bad Saulgau sicherten sich den Meistertitel in ihrer Klasse.

Die Frauen des TC Bad Saulgau fuhren zu ihrem letzten und entscheidenden Spiel um die Meisterschaft zum TSV Eschach. In der Besetzung Saskia Leone, Christiane Mutschler, Darja Feofaneva und Sandrine Schweizer siegten die Bad Saulgauerinnen auch im letzten Match und gewannen so mit 5:0 Punkten klar die Meisterschaft. Saskia Leone (6:0/6:0), Christiane Mutschler (6:0/6:1) und Sandrine Schweizer (6:1/6:3) gewannen ihre Einzel gewohnt deutlich. Den noch notwendigen Punkt zum Sieg steuerte das Doppel Leone/Mutschler bei. Der zweite Aufstieg in Folge.

Die Männer des TC Bad Saulgau gewannen ihr letztes Saisonspiel gegen den SC Mengen 3 ohne Probleme mit 6:0. Fabian Stöhr, Andreas Kapp, Matthias Burth und Etienne Peters konnten alle Matches ohne Satzverlust souverän für sich entscheiden. In der Endabrechnung belegt die Mannschaft den zweiten Platz in der Kreisstaffel bei nur einer Niederlage gegen den Meister TC Sigmaringen.

Was vor der Saison fast undenkbar erschien, haben die Senioren 50/2 geschafft. Sie ließen sich im letzten Spiel gegen Söflingen 3 Platz eins und damit die Meisterschaft nicht mehr nehmen. Das Spiel war geprägt von einigen Unwägbarkeiten. War der Regen ständiger Begleiter in den Einzeln (einige Matches wurden unterbrochen), mussten im weiteren Verlauf der Spiele noch kurzfristige (verletzungsbedingte) Änderungen im Team erfolgen. Alexander Arnold, Paul Schanz und Erhard Zoll ließen sich davon nicht beeindrucken und gewannen ihre Einzel. Lutz Manke gab verletzungsbedingt in Match-Tiebreak auf. Dies war aber das einzige Geschenk an den Gegner. Die Doppel Arnold/Schanz und Zaparty/Manke siegten klar und machten den Aufstieg perfekt.

Die Senioren 65 holten sich bereits trotz personeller Probleme in Langenargen ihren Meistertitel. Mit einem klaren 5:1 gewannen sie auch ihr letztes Spiel. In der Besetzung Carl Moll, Werner Karl, Richard Gruber und Peter Merschdorf gewannen sie alle Einzel und ließen dem Gegner nur ein Doppel. So steigt die neu formierte Mannschaft bereits im ersten Jahr in die nächst höhere Spielklasse, die Verbandsstaffel, auf.

Die Senioren 30 um Mannschaftsführer Thorsten Maier hatten mit dem Ausgang der Meisterschaft nichts zu tun und konnte befreit aufspielen. Trotzdem gab es wie in fast allen Spielen Aufstellungssorgen gegen den SV Aßmannshardt. In der Aufstellung Thorsten Maier, Jens Schulz, Thomas Hipp, Fabian Hillebrand, Frederik Söder und Marcus Haile stand es nach den Einzeln bereits 4:2, sodass ein Sieg im Doppel reichte, um sich Platz zwei in der Tabelle zu sichern. Maier/Hillenbrand, Schulz/Söder und Haile/Holger Beck holten noch zwei Siege zum 6:3-Endstand.

Die Senioren 50/1 gingen mit noch vagen Hoffnungen auf die Meisterschaft in ihr letztes Spiel gegen den TC Ösch-Weingarten. Die Hoffnungen waren jedoch bereits nach den Einzeln geschwunden. Nur Oliver Gönner und Elmar Trunk gewannen ihre Einzel. Nach einsetzendem Regen schien die Spannung weg zu sein. Zwar gewannen die Doppel Humpl/Beck und Maier/Trunk, doch dies reichte nicht mehr zum Sieg. Die Mannschaft belegt somit wie im vergangenen Jahr Platz zwei. Aufstiegspläne vertagt.

Entspannt gingen die Senioren 60 in ihr letztes Spiel, da es um nichts mehr ging. Nach den Einzeln stand es durch Siege von Edwin Brillisauer, Helmut Waldenmaier und Bruno Wetzel 3:3. Die Doppel Brillisauer/Obert und Kanz/Bachhofer sorgten mit ihren Siegen für den 5:4-Endstand und Platz drei in der Abschlusstabelle.