Viele Türen öffnen sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich mehrere Türen haben sich für die Mädchen und Buben vom Kindergarten St. Josef in den letzten Tagen geöffnet. Im Mittelpunkt der Besuche bei Einzelhändlern in der Stadt stand die Frage nach der Bedeutung des Weihnachtsfestes.

Doch bevor sich die Kleinen in ihren warmen Winterjacken auf den Weg machten, haben sie sich zuvor mit der Geschichte von Mara auseinandergesetzt. Das kleine Mädchen steht im Mittelpunkt einer kleinen Weihnachtsgeschichte und möchte gerne wissen, was es mit dem Weihnachtsfest auf sich hat und wie die Menschen das Fest gestalten. Mit diesen Fragen sind die Kleinen losmarschiert, haben viele Türen von Einzelhändlern geöffnet und die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Dabei gab es natürlich auch viele Geschenke, die in einem großen roten Paket gesammelt wurden. Socken etwa, oder ein Samtkissen, Nudeln, Handschuhe, Knusperkugeln, Strümpfe, Bücher und vieles mehr.

Im Anschluss an die Aktion in der Innenstadt wurde im Kindergarten alles Erlebte nochmals besprochen. Auch die vielen Antworten, die sie bei ihrer Aktion in der Stadt erhalten haben, wurden in Erinnerung gerufen. Für das letzte gemeinsame Adventsstündchen wird wenige Tage vor Weihnachten die Türe der St.-Johannes-Kirche geöffnet. Hier haben die Kinder im Beisein ihrer Familien nicht nur die Möglichkeit, die große Krippe zu bestaunen, sondern auch ihre Fragen nach dem Hintergrund des Weihnachtsfestes an Dekan Peter Müller zu richten.