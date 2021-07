Viele Preise zum Abschluss

Dass dieser Abi-Ball der Helen-Weber-Schule den außergewöhnlichen Pandemie-Zeiten entspricht, zeigte sich schon daran, dass alle Abiturientinnen und Abiturienten vor dem eigentlichen Festakt vom Roten Kreuz getestet wurden, und die Festlichkeit als private Feier organisiert wurde, wodurch die geltenden Hygienevorgaben erfüllt werden konnten, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Herausragend waren die zahlreichen Preise, die Marco Buck mit einem Schnitt von 1,2 entgegennehmen durfte. Neben dem Preis des Fördervereins für das beste Abitur erhielt er zudem die Auszeichnungen für beste Leistungen in den Fächern Englisch, Mathematik und internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre sowie Ökonomische Studien. Dieser Preis wurde von der Volksbank Bad Saulgau, in Form eines Teils einer Feinunze Gold, gestiftet. Das Systemhaus Hamcos-IT-Service spendete den Informatik-Preis, der an Adrian Suciu ging.

Markus Barg-Rothmund, der als Klassenlehrer im internationalen Zug unterrichtete, verglich in seiner Rede die Kategorien „vermissen“ und „erinnern“. Der diesjährige Abiturjahrgang werde nachhaltig in Erinnerung bleiben, so prägend waren die Erfahrungen, wie Corona den Schulalltag seit dem ersten Lockdown im März 2020 auf den Kopf gestellt hat.

Die Schülerrede hielt Anna Beyer und folgte dabei dem altbekannten lateinischen Leitsatz „Mens sana in corpore sano“, ein gesunder Geist soll in einem gesunden Körper wohnen. „Nichts konnte den Präsenzunterricht ersetzen.“ Diese Aussage der Abiturientin steht für sich. Positiv war jedoch, dass durch den Lockdown viele Jugendliche mit Sport begonnen haben, auch als Ausgleich zu den vielen Videokonferenzen. Eindrucksvoll bewies das ein Video mit aufgeführten Tänzen, bei denen die Choreografie eigenständig zuhause eingeübt werden musste. Somit schloss sie den Kreis zum ausgegebenen Motto ihrer Rede. Anna Beyer bezeichnete den Italien-Austausch als besonderes Highlight. Wichtig war ihr zu betonen, dass die Lehrerinnen und Lehrer an der Helene-Weber-Schule den Schülern von Beginn an Respekt entgegengebracht hätten.

Die Abiturabschlussfeier endete nach Erhalt aller Preise, Belobigungen, Zertifikate und Zeugnisse mit Schlussworten des eloquenten Moderators Felix Knaak, der die drei Jahre am Wirtschaftsgymnasium der Helene-Weber-Schule jugendlich-zeitgenössisch zusammenfasste: „Vier von fünf Sterne, top Lage, guter Service, jeder Zeit wieder.“