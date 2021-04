Viele Kunden sagen Friseurtermine ab

Friseurstudios dürfen trotz der Corona-Notbremse weiterhin ihre Kunden empfangen. Allerdings ist es seit vergangener Woche Pflicht, einen Corona-Schnelltest vorzuweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Das Problem ist jedoch, dass der Test an einer zertifizierten Teststelle gemacht und ein Nachweis erbracht werden muss. Ausnahmen gelten nur, wenn der Kunde bereits seit zwei Wochen seine zweite Impfung erhalten hat oder in den vergangenen sechs Monaten nachweislich mit Corona infiziert war. FFP2-Masken müssten jedoch trotzdem alle tragen. Was zunächst wie eine simple Regel erscheint, erweist sich in der Praxis für die Friseure als schwierig.

„Wir haben seit der Testpflicht einige Absagen“, sagt Thomas Kesselring, Inhaber des Friseurstudios „Einfach perfekt“ in Bad Saulgau. Kunden würden die Absage ihres Friseurtermins damit begründen, dass sie es nicht einsehen würden, sich testen zu lassen, obwohl sie gesund seien. Damit muss Kesselring wohl leben, obwohl er darauf hinweist, dass es genügend Testmöglichkeiten in Bad Saulgau gibt, um sich mit einem aktuellen Negativtest die Haare schneiden zu lassen. „Ich bin in erster Linie froh darüber, meinen Salon geöffnet lassen zu können“, sagt Kesselring, der die Testprotokolle seiner Kunden abfotografiert, um sie in seine Dokumentation einzupflegen, zu der er verpflichtet ist. Die teils kurzfristigen Absagen seien für Kesselring deshalb schwierig, „weil ich den Termin spontan nicht besetzen kann. Das geht eben nicht mehr“, so Kesselring, der dennoch seit der Wiedereröffnung der Friseurstudios am 1. März mit seinem Geschäft zufrieden sei – trotz aller Hygienemaßnahmen. „Die meisten davon kenne ich schon seit meiner Zeit als Lehrling.“

Sylvia Rist bedient in ihrem Friseurstudio in Bad Saulgau hauptsächlich ältere Kunden. „Der Großteil davon ist schon geimpft“, sagt Rist, die deshalb kaum Absagen zu beklagen hat. Allerdings müsse sie ihre Kunden immer wieder über die neuen Regeln aufklären. „Viele wissen es immer noch nicht“, ergänzt Rist, die ihre Negativtests im Friseurstudio kopiert und in einem Ordner ablegt. „Der Aufwand ist jetzt natürlich deutlich größer“, sagt die 63-Jährige, die sich korrekt an die Vorschriften halte. „Ich nehme niemanden dran, der keinen Test mitbringt.“ Die ersten drei Wochen im März sei sehr viel los gewesen. „Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt.“ Rist führt dies nicht nur auf die Testpflicht zurück, sondern auch darauf, „dass viele Kunden einfach länger warten, bis sie wieder zum Friseur gehen“.

„Viele möchten sich nicht testen lassen oder Kunden sagen ab, mit der Begründung, sie hätten keine Zeit sich zusätzlich testen zu lassen“, sagt Nathalie Sturm, Friseurin und Tochter des Friseurgeschäfts Carola B. aus Engelswies. „Es nervt mittlerweile einfach nur noch und wir sind mehr am Termine verschieben als am Haare schneiden“, sagt sie. Dieser Meinung kann sich auch Inhaberin Hatice Kaymakci vom Friseursalon Karizma aus Sigmaringendorf anschließen. Zu den vielen Absagen käme auch immer weniger Verständnis für die Situation hinzu. „Teilweise komme ich mir schon so vor, als ob ich diese Regeln aufgestellt hätte“, sagt Kaymakci.

Sabrina Lang vom Friseursalon Haar Lang in Bingen bestätigt die Probleme ihrer Kollegen. „Wir sind im Moment einfach jedem dankbar, der seinen Termin regulär wahrnimmt“, sagt sie. Bereits zu Beginn der Woche hätten sie und ihre Kolleginnen sämtliche Kunden angerufen und über die neue Testpflicht aufgeklärt. „Wir haben auch erklärt, wo und wann man sich testen lassen kann und wie das ganze abläuft“, sagt Lang. Viele Kunden hätten trotzdem abgesagt. Trotzdem sei es im Moment so besser, als das Geschäft wieder schließen zu müssen. „Aber ich denke, dass das auch die ganze Schwarzarbeit ankurbeln wird.“

Diese Vermutung kann Rainer Schmauder, Obermeister der Friseur-Innung der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen verstehen. „Wir appellieren im Moment an alle Kunden, dass sie ihrem gewohnten Stammfriseur treu bleiben sollen und nicht zusätzlich den Schwarzmarkt fördern sollen.“ Dabei seien häufig nicht die guten Hygienebedingungen gegeben und allen anderen Friseuren, die sich an die Regeln halten, sei auch nicht geholfen. Allgemein verzeichne die Branche allerdings im Moment einen Rückgang von rund 50 Prozent der normalen Auslastung. „Ich habe mich auch schon an sämtliche Bürgermeister gerichtet, wir brauchen im Kreis einfach mehr Testmöglichkeiten“, sagt der Obermeister. Er habe das Gefühl, meist scheitere es daran, dass die Testungen ein Mehraufwand für die betreffenden Kunden seien und sie auch nicht wüssten, wann und wo es die Möglichkeit gebe.