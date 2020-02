Viele knappe Spiele, wenig Punkte

Die Tischtennisfreunde Altshausen haben in der Oberliga gegen den Tabellenführer TTV Ettlingen am vergangenen Samstag zu Hause ein gutes Spiel gezeigt, sind am Ende aber mal wieder mit leeren Händen dagestanden. Gegen den Tabellenführer gab sich der Tabellenletzte Altshausen keineswegs auf, sondern zeigte sich in allen Spielen hoch motiviert. Zum Leidwesen der TTF zahlte sich dieser hohe Kräfteeinsatz nicht aus und schlug sich nicht angemessen im Ergebnis nieder.

Sechs Spiele gingen über fünf Sätze und wurden mit 3:2 entschieden, zwei Spiele und endeten mit 3:1. Aber nur eines dieser Spiele ging an die Tischtennisfreunde. In den entscheidenden Spielphasen hatte der Anwärter auf die Regionalliga die Nase vorn.

In den Eingangsdoppeln gingen die Gäste aus dem badischen Ettlingen mit 3:0 in Führung und untermauerten somit ihre Ambitionen. Doch in den Spitzenduellen hielt Altshausen hervorragend mit. Petr Ocko (TTR-Punkte: 2066) verlangte mit konzentriertem Spiel dem starken Daniel Weiskopf (TTR: 2143) alles ab und gab sich erst im fünften Satz mit 7:11 geschlagen. Gabor Toth (TTR: 2007) bezwang soggar Ettlingens Nummer eins, Marlon Spieß (TTR: 2180) mit mutigen Aktionen in einem mitreißenden Match mit 3:2 und verkürzte auf 1:4.

In guter Verfassung zeigte sich auch Petr Novotny (TTR: 1894) gegen Christoph Füllner (TTR: 2001). Er entschied die ersten beiden Sätze für sich, konnte dann aber nicht nachlegen, sodass der Ettlinger am Ende mit 3:2 siegte. Auch Jonas Strahl (TTR: 1901) stellte erneut seine Leistungsfähigkeit unter Beweis, indem er gegen den starken Michael Frey (TTR: 2062) mit 2:1 in Führung ging. Aber in den Sätzen vier und fünf war er nicht mehr in der Lage, dieses hohe Niveau gegen seinen routinierten Gegner durchzuhalten. Die Nordbadener gingen mit 6:1 in Führung.

Kapitän Wolfgang Jagst fing gegen Jonas Fürst gut an, geriet danach 1:2 in Rückstand, kämpfte sich mit 11:8 im vierten Satz zum Gleichstand zurück. Doch danach setzte sich sein Gegner durch. Mateusz Wojciechowski schnupperte gegen den 100 Punkte höher notierten Norman Schreck in den ersten beiden Runden am Satzgewinn (9:11, 10:12), doch nach dem 5:11 im dritten Satz war die Partie gelaufen.

So blieb es Petr Ocko im Duell gegen Marlon Spieß vorbehalten, das Ergebnis zu verbessern. Beide Spitzenspieler agierten auf hohem Niveau. Ocko führte bereits mit 2:0 in den Sätzen und war im dritten Satz ganz nahe am Erfolg, verlor aber den Durchgang mit 9:11. Danach brach sein Widerstand (6:11, 5:11) und Ettlingen verließ mit einem standesgemäßen aussehenden 9:1-Sieg die Halle.