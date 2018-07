Viele Gemeinsamkeiten stärken die Ehe in 60 Jahren

Erich und Johanna Köble haben das seltene Ehejubiläum der Diamantenen Hochzeit gefeiert. Wie an ihrem Hochzeitstag vor 60 Jahren strahlte die Sonne an einem wunderschönen Frühsommertag. Bürgermeisterin Doris Schröter besuchte das Paar. Sie brachte einen Blumenstrauß und viele Glückwünsche mit.

Von unserer Mitarbeiterin Eva Telch

Ihren Ehrentag wird das Ehepaar Köble am kommenden Samstag feiern. In einem Gottesdienst werden sie ihr Eheversprechen erneuern und anschließend mit der ganzen Familie zum Essen in die Kleber Post gehen. So haben sie vor 60 Jahren ihre Hochzeit gefeiert. Aus der Ehe gehen acht Kinder hervor. Vier Söhne, vier Töchter sowie 15 Enkel und zwei Urenkel gehören inzwischen zu den Gratulanten aus dem engsten Familienkreis.

Wie auch am 23.Mai 1950 herrschte wunderschönes Wetter, als Bürgermeisterin Doris Schröter zum Gratulieren kam. Damals wurde das gute Wetter durch einen kurzen Regenschauer unterbrochen. Das war ein gutes Omen für die Ehe. Johanna Köble: „Ein Regenschleier bedeutet eine glückliche Ehe und das war bei uns wahrhaftig der Fall“. Beim Besuch von Bürgermeisterin Schröter allerdings blieb es trocken, bis zum Schluss.

Das Paar hatte sich bei der katholischen Jugend in Bad Saulgau kennengelernt. „Wir hätten nie gedacht, dass wir es bis zum 60. Ehejahr schaffen”, sagen sie heute.

Vor allem den vielen Gemeinsamkeiten schreiben sie es zu, dass ihre Ehe auch nach 60 Ehejahren noch hält. In der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes unterstützen sie bis heute die Nikolaus-Gilde. Er lief viele Jahre selbst als Nikolaus, warb für den ehrenamtlichen Dienst in der Gilde und organisierte die Einsätze, Sie nähte Kostüme. Doch die größte gemeinsame Leidenschaft von Erich und Johanna Köble sind die Palmen. Das Interesse für die Palmen wuchs nicht erst in der gemeinsamen Zeit. Palmen haben Johanna und Erich Köble schon als Kinder fasziniert. Erich Köble baute Palmen zusammen mit seinen Eltern, Johanna blies in ihrer Familie Hühnereier aus und bemalte die Eier kunstvoll.

Die Liebe zu diesem Brauchtum ist bis heute ungebrochen. Immer noch baut das Ehepaar die Palmen, gestaltet sie mit selbst angemalten Hühner- und Gänseeiern und bindet Buchs um das Holz. Im vergangenen Jahr gab Erich Köble einen Palmenbastelkurs. Sein größter Wunsch ist es, die Tradition in Bad Saulgau zu erhalten. Deshalb gibt er sein Wissen an jüngere Väter und Kinder weiter. Bad Saulgau ist bekannt für eine der schönsten Palmenprozessionen in Deutschland. Das Ehepaar Köble hat daran großen Anteil. Und sie wollen die katholische Kirchengemeinde weiter unterstützen. Solange es ihre Gesundheit zulasse, sagen Erich und Johanna Köble.