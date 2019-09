Viel reden, Meinungen teilen, streiten und versöhnen

Katharina und Konrad Meyer aus Bad Saulgau feiern am Sonntag ihren 70. Hochzeitstag, die Gnadenhochzeit. Gefeiert wird zuhause mit Familie und lieben Freunden. Der Name dieses Hochzeitstages sagt schon aus, dass es eine Gnade Gottes ist, wenn zwei Menschen ein so langes Leben geschenkt wurde und sie dieses miteinander teilen durften.

Beide stammen aus Mecklenburg-Vorpommern. Als sie sich zum ersten Mal sahen, funkte es bei beiden sofort. In der damaligen Zeit war es nicht so einfach wie heute, Menschen anzusprechen. Sogar Händchenhalten wurde unter einem Hut verborgen. Konrad Meyer lief diese junge Frau zuhause in Pasewalk über den Weg. Bei der Recherche, woher sie kommt und wo sie lebt, begegneten sich ihre Blicke am Gartenzaun. Sie hatte den jungen Mann gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. In dieser Zeit studierte er Architektur in Stettin und sie Zahnmedizin.

Wegen des Krieges musste Konrad Meyer erst zum Reichsarbeitsdienst und wurde dann zur Wehrmacht eingezogen. Katharina Meyer musste ihr Studium ebenfalls abbrechen und als medizinische Fachkraft arbeiten. Am 7. April 1945 verlobten sie sich und hörten dabei donnernde Geschütze. Nur wenige Tage danach, bereits am 8. Mai, kam der junge Leutnant in russische Kriegsgefangenschaft. Nach eineinhalb Jahren in Ungewissheit kam die Nachricht, dass er noch lebe – mehr nicht. Es wurden dann dreieinhalb Jahre bis zum ersehnten Wiedersehen. In Güstrow beendete Konrad Meyer sein Architekturstudium. Geheiratet wurde am 15. September 1949. Aus dieser Liebe entstanden fünf Kinder und vier Enkel. In einem Jahr starben zwei der Kinder. Der Gedanke daran ist auch heute noch bei beiden extrem schmerzhaft. Im Jahr 1953 übersiedelten sie nach Stuttgart, wo Konrad Meyer als Architekt in dem renommierten Architekturbüro Walter Salva tätig wurde. Dieses Büro gewann 1956 den Architekturwettbewerb für die Brechenmacher-Schule und dadurch entstanden die ersten Verbindungen zu Saulgau.

Planer der Stadthalle

Mit dem dann folgenden Projekt Stadthalle fand er seine neue berufliche Aufgabe im Stadtbauamt Saulgau. Katharina Meyer widmete sich der Erziehung der Kinder und engagierte sich ehrenamtlich. Den Bücherdienst im Krankenhaus hat sie gegründet, einsame sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet und war immer für die Menschen da, die jemanden gebraucht haben. Um die beiden herum wuchs ein fester Freundeskreis – auch Mitglieder der „Aktion 365“ von Pater Leppich. Hier war der Einsatz um Gutes zu tun immer im Vordergrund. Dabei seien beide begeisterte Saulgauer geworden. Saulgau sei eine heimelige Stadt und sie durften das Wachstum miterleben, 31 Jahre beruflich mitgestalten – und das mit großer Freude.

Für beide galt immer: Das Leben ist kein Himmelreich, es ist auch eine harte Prüfung. Es gibt so viele Stolpersteine, die man miteinander überwinden kann.

„Darum sollte man mit Liebe alles miteinander teilen, Freude erleben und Leid tragen, viel reden, Gedanken austauschen, Meinungen besprechen, streiten und versöhnen und in allen Bereichen ein enges Miteinander haben“, raten Katharina und Konrad Meyer am Tag ihrer Gnadenhochzeit allen Paaren.