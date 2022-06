Viel Nachwuchs bei den Saulgauer Störchen

Einen Nachwuchsrekord bei den Störchen kann Julia Oberdörffler vermelden. Sie absolviert ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Stadt und weiß: „Die letzten Jahre über konnte man sich in Bad Saulgau über viele flügge gewordenen Jungstörche freuen und auch dieses Jahr sieht es so aus, als ob die Storchenpopulation abermals kräftig ansteigen wird.“

Die Zahl der Horste im Gemeindegebiet sei demnach in diesem Jahr von 26 auf 34 gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 37 Störche flügge. „Noch ist es schwierig, in den teilweise tiefen Nestern die Jungvögel zu sehen und die Anzahl genau zu bestimmen“, teilt Oberdörffler mit. Dennoch könne durch geduldiges Schätzen der Storchenbeauftragten Renate Supp bereits gesagt werden, dass der Nachwuchs in der Kernstadt hoch ausfällt.

So verteilt sich der Nachwuchs nach derzeitigem Stand:

Kernstadt (18 Horste): Johanneskirche Sakristei (mindestens 3); Johanneskirche Schneefanggitter (mindestens 1); Johanneskirche auf Kreuz (0); Johanneskirche unterm Kreuz (3); Rathaus (2); Buchhandlung Schwaaz Vere (4); Gasthaus Bach (0); untere Hauptstraße Shisha-Bar (0); Haus am Markt (4); Stadtmuseum Dach 1 (4); Stadtmuseum Dach 2 (mindestens 1); Stadtmuseum Giebel (mindestens 2); Leuze Verlag (4); Buchauer Amtshaus Dach (3); Buchauer Amtshaus Kamin (4); Sendemast ehemalige Post (mindestens 2); Mimis Kindermoden (0); Schwarzer Adler (mindestens 1), insgesamt also etwa 37 Jungstörche in der Kernstadt.

Ortsteile (16 Horste): Moosheimer Kirchturm in acht Horsten (insgesamt mindestens 13); Moosheim Strommast Kirchstraße (3); Strommast Berglandstraße (3); Hochberg Kirche (2); Großtissen Alte Dorfstraße (2); Fulgenstadt Strommast bei Schultes Beck (0); Kloster Sießen Dach (4).

Es werden längst nicht mehr alle Jungstörche beringt. Aber: Die vier Storchenkinder im Horst der Buchhandlung Schwaaz-Vere werden noch im Juni mit Sendern ausgestattet. So können die „Flugreisen“ der Bad Saulgauer Eigengewächse ständig im Internet verfolgt werden. Der Link hierzu wird rechtzeitig mitgeteilt.