Bei einem Konzert im Pavillon im Kurpark in Bad Saulgau hat der Männerchor Bad Saulgau viel Beifall von Zuhörern erhalten. Es war der erste öffentliche Auftritt des Chores in Bad Saulgau unter Leitung seines neuen Dirigenten Volker Bals. Am Abend zuvor hatten die Sänger erfolgreich bei dem Open-Air-Konzert in Ostrach mitgewirkt. Auch auf einer Konzertreise durch das Baltikum gab es viel Anerkennung. Foto: Wolfgang Lohmiller (wol)