Viel Applaus für 16 „Liederliche Lieder“

Mit der Vorstellung seines Programms „Wo kommen wir denn da hin?“ hat Friedemann Benner am Samstagabend sein Publikum glücklich gemacht. Der musikalische Tausendsassa aus Riedlingen brachte am Flügel 16 „Liederliche Lieder“ seiner gleichnamigen CD zu Gehör.

„Unterspielt“ habe Benner sich gefühlt, berichtet sein enger Freund Elmar Pfeifer, der bei der Organisation des Abends behilflich gewesen ist. Mit der Wahl des Ratssaals als Veranstaltungsort beweist der Impresario des Jazzvereins Bad Saulgau, dessen Vorsitz Benner innehat, viel Gespür. Der Raum im ersten Stock des Hauses am Markt bietet gute Akustik und ein angenehm warmes Ambiente, etwa 80 Leute finden hier Platz. Kein Stuhl bleibt leer an diesem Abend.

Friedemann Benner beginnt mit einer „Lachübung zum Aufwärmen“ und zeigt damit psychologisches Geschick: Sein herzhaftes Lachen ist überaus ansteckend. So nimmt es ihm keiner übel, dass er danach „Perlen vor die Säue“ wirft, das tue ja sonst niemand. Die Kompositionen entstammen seiner Feder, die böse-komischen Texte hat größtenteils sein bester Freund zu verantworten. Da geht es um Versagen in den Augen des Vaters, um Nachbarschaftsstreitigkeiten, Alkohol und Potenzprobleme.

Nachdrücklich weist Benner jedoch darauf hin, man solle niemals vom Werk auf den Künstler schließen. Nur, weil jemand mit Schmusesongs die Herzen der Damenwelt zum Schmelzen bringe, müsse er noch lange kein sensibler Mann sein. Vier Jahrzehnte hat Friedemann Benner in Berlin verbracht und in dieser Zeit eine beachtliche Karriere hingelegt. So wirkte er als Sprecher, Gesangssolist, Chorsänger und Bandleader, war über lange Jahre Keyboarder in der Live-Band eines bekannten Schlagerstars, hatte bei Dutzenden von Animationsfilmen die musikalische Leitung inne, schrieb Filmmusik, synchronisierte, sang Titelsongs in Fernsehserien und Kinofilmen, machte sich als Komponist und Musikproduzent einen Namen.

Zurück in die Heimat

Mit 60 Jahren befand Benner, es sei Zeit, in seine schwäbische Heimat zurückzukehren: „Ich habe in Berlin mit tollen Leuten gespielt und konnte mich entwickeln, vielleicht besser, als ich es hier gekonnt hätte, aber es ist kein Ort zum Altwerden. Wenn man jung ist, kann es einem nicht verrückt genug sein. Wird man älter, sehnt man sich nach Normalität.“ In Riedlingen wohnt er traumhaft schön, direkt an der Donau. Einmal im Monat fährt er nach Berlin, wo er als Gitarrist und Sänger mit seiner Band „Acoustic Hippies“ auftritt.

An diesem verregneten Samstag zaubert Friedemann Benner dem Bad Saulgauer Publikum Sonne ins Gemüt, es gibt viel Gelächter, gute Stimmung und kräftigen Applaus. Den Wunsch nach einer Zugabe erfüllt er mit „Du lässt dich geh’n“ von Charles Aznavour, originalgetreu vorgetragen mit französischem Akzent. Auf allgemeinen Wunsch gibt er auch „Maria aus der Bar in Bahia“ noch einmal zum Besten.