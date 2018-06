Vertriebene arbeiten gegen das Vergessen

60 Jahre Bund der Vertriebenen (BdV) feiert der Ortsverband im katholischen Gemeindehaus in Bad Saulgau. „Wir möchten, dass die Geschichte der Vertriebenen erhalten bleibt“, sagt Vorsitzender Willi Rößler.

Eigentlich, so Willi Rößler, sind es zwei Anlässe, derentwegen am Freitag gefeiert wird. „Wir verbinden den Tag der Heimat mit unserem Jubiläum“, sagt Willi Rößler. Der Tag der Heimat wurde in den 50er-Jahren erstmals begangen und diente dem Wachhalten der Erinnerung an die alte Heimat. Nach dem Krieg vertrieben die neuen Machthaber aus Ostpreußen, Schlesien, dem Banat oder dem Sudetenland 15 Millionen Deutsche.

Willi Rößler erinnert an die Geschichte des Verbandes in Bad Saulgau, den Initiator Georg Braun, die langjährigen Vorsitzenden Wilhelm Kabus und Franz Berger. Bis 1953 kamen 1060 Vertriebene in Bad Saulgau an. Der Verband kümmerte sich um sie, nannte Anlaufstellen und half bei der Wohnungssuch, es gab sogar eine Geschäftsstelle. Nach dieser Phase sorgte sich der Verband um die Bewahrung der Erinnerung an die „Alte Heimat“. Er ließ Trachten dieser Gebiete fertigen. Vertriebene trugen sie bis vor wenigen Jahren beim Festzug des Bächtlefestes. „Die Trachten sind noch da, aber nicht mehr die Leute, die sie tragen“, so Rößler. In der jüngsten Phase setzte sich vor allem der Vorsitzenden Franz Berger für die Eingliederung der Spätaussiedler aus Russland ein.

Doch die jungen russischen Familien blieben nicht beim Bund der Vertriebenen, sondern gründeten eigene Verbände. Dabei bräuchte der Verband Verjüngung. Seine Aufgabe sieht Willi Rößler darin, die Erinnerung an die Vertreibung wachzuhalten: „Mein Bestreben ist es, das, was noch da ist zu erhalten und es wenigstens in die Archive und Museen zu bringen.“ Denn 60 Jahre Geschichte der Vertreibung sei im deutschen Volk verdrä ngt worden. Vielleicht aber, so Rößler, gebe es wieder ein Zeit, in der es ein größeres Interesse an der Geschichte gebe.