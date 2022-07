Versuchte Vergewaltigung? Staatsanwaltschaft übernimmt den Fall

Nach einem möglichen Sexualdelikt in Bad Saulgau in der Nacht auf 22. Mai gibt die Polizei Bad Saulgau in den nächsten zwei Wochen die Akte an die Staatsanwaltschaft Ravensburg weiter. „Die Ermittlungen waren sehr umfangreich“, sagt Christian Sugg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Fünf Erwachsene sollen involviert gewesen sein

Nach dem Vorfall vor zwei Monaten kursierten in Bad Saulgau schnell Gerüchte, dass eine Frau das Opfer einer Vergewaltigung gewesen sein soll. Christian Sugg teilte auf Anfrage der SZ mit, dass ein mögliches Sexualdelikt im Raum stehe. „Wir können das aber nicht bestätigen“, so Sugg. Nach den ersten Ermittlungen sollen etwa fünf erwachsene Personen gegen 2 Uhr nachts an der Schützenstraße in Bad Saulgau unterwegs gewesen sein, als sich der Vorfall ereignete hatte.

Die Personen waren offensichtlich alle alkoholisiert. Zum Alter und zum Geschlecht der Personen machte der Polizeipressesprecher keine näheren Angaben. Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag zwar alarmiert, war aber nicht mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Es folgten offenbar zahlreiche Vernehmungen von möglichen Tatverdächtigen und Zeugen sowie mehrere Gutachten, um die Geschehnisse einordnen zu können. „In den nächsten zwei Wochen wird der Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben“, ergänzt Sugg.