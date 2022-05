Verstärkung für die ambulanten Hospizgruppen

Biberach/Bad Saulgau (sz) - Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Vorbereitungskurs zur ambulanten Hospizbegleitung haben ihren Abschluss gefeiert. Dies teilt die Verwaltung Fachdienst Hilfen im Alter der Caritas Biberach-Saulgau mit. Aufgrund der zurückliegenden Pandemiewellen hatten Einheiten des Kurses immer wieder verschoben werden müssen, doch mit Ausdauer und Freude kamen die acht Ehrenamtlichen gemeinsam mit Silke Jones, der Kursleiterin des Fachdienstes Hospiz der Caritas Biberach-Saulgau, ans Ziel.

Seit Oktober 2021 hatten sich die sieben Frauen und ein Mann in rund 100 Stunden bei der Caritas auf dieses besondere Ehrenamt vorbreitet. Sie werden nun die Gruppen in Riedlingen, Laupheim und Ochsenhausen-Illertal und im Hospiz Biberach unterstützen. Am Abschlussabend waren aus allen Gruppen Vertreter da, freuten sich mit den Kursabsolventen und nahmen sie herzlich in Empfang.

Die ambulanten Hospizgruppen bieten schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen ehrenamtlich Unterstützung und Begleitung in der letzten Phase des Lebens an. Diese Begleitung kann angefragt werden unabhängig von Religionszugehörigkeit, Herkunft, Geschlecht oder Alter. Ambulante ehrenamtliche Hospizlerinnen und Hospizlern kommen nicht als medizinsche, pflegerische oder therapeutische Profis zu den Menschen nach Hause, ins Seniorenheim oder ins Krankenhaus. Sie kommen als Menschen, die einfach da sind gerade dann, wenn es auf das Lebendsende zu geht und die Betroffenen Unterstützung wünschen.

Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann sich bei der Kursleiterin Silke Jones melden, Caritas Biberach-Saulgau, Telefon 07351 / 8095 190, E-Mail jones.s@caritas-biberach-saulgau.de.