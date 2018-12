Verspätungen am Bahnsteig halten sich in Grenzen

Für viele Bahnreisende hat die Woche am Montagmorgen zwischen 5 und 9 Uhr wegen Warnstreiks der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG) damit begonnen, dass sie zu spät zur Arbeit erschienen sind. Das galt auch für Berufspendler, die anstatt zu warten lieber gleich mit dem Auto oder dem Bus gefahren sind. Und dennoch hielt sich das Chaos in Grenzen. Die Berufsschüler der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau, die mit dem Zug nach Bad Saulgau fahren, saßen am Montag pünktlich zur ersten Unterrichtsstunde im Klassenzimmer.

Ein Bahnreisender muss am Montagmorgen mit dem Zug von Bad Saulgau nach Stuttgart und von dort aus weiter nach Dresden. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die EVG ihre Beschäftigten zum Warnstreik aufruft. Doch er hat Glück, dass der Zug erst um 9.19 fährt und nicht schon ein paar Stunden früher. In Bad Saulgau hält an Gleis der Zug zwei Minuten später als geplant. „Ich habe Verständnis für den Warnstreik“, sagt der Mann, der hofft, dass er auch den Anschlusszug in Stuttgart erwischt. Für ihn sei das Reisen mit der Bahn entspannter als mit dem Auto, auch wenn die Fahrt etwa zwei Stunden länger dauert. „Ich schone die Umwelt und kann im Zug etwas arbeiten“, sagt er.

Eine Pendlerin, die jeden Morgen mit dem Zug vom Riedlingen nach Bad Saulgau fährt, geht kein Risiko ein und entscheidet sich dafür, mit dem Schulbus zu fahren. „Das war mir dann doch sicherer, bevor ich ewig auf den Zug warten muss.“ Sie entscheidet sich richtig, erfährt hinterher, dass der Zug, in den sie normalerweise einsteigt, ausfällt. Zurück nach Riedlingen fährt der Zug wie gewohnt. Ohne Verspätungen, überpünktlich. „Das lief gut“, sagt die Pendlerin, die im Internet nachschauen wird, wie die nächsten Tage die Züge eingesetzt werden.

Die auswärtigen Schüler, die an der Willi-Burth-Schule sind, bleiben von Verspätungen verschont. „Es waren alle pünktlich da. Keine besonderen Vorkommnisse“, sagt Schulleiter Egbert Härtl. Etwa 100 Schüler aus den Landkreisen Sigmaringen und Ravensensburg, schätzt Härtl, würden die Züge von Aulendorf und von Sigmaringen nach Bad Saulgau nehmen, um nach Bad Saulgau zu gelangen. „Wenn die Schüler durch verspätete Züge eine Klassenarbeit versäumt hätten, würden wir natürlich einen Nachholtermin vereinbaren“, ergänzt Härtl. Er wisse aber nicht, wie viele Schüler am Montagmorgen mit dem Auto zur Schule gefahren sind, um sich am Bahnsteig nicht die Füße in den Bauch zu stehen. Härtl ist zudem froh, dass die wenigen Lehrer, die mit dem Zug zur Arbeit fahren, nicht zu spät kommen. Der Schulleiter ist gespannt, was die Tarifverhandlungen in den kommenden Tagen so ergeben. Denn es könne schon passieren, dass die Züge aus Sigmaringen und Aulendorf ebenfalls ausfallen. „Dann werden wir uns überlegen, wie wir damit umgehen.“ Vom Zeitpunkt her sei es nicht so schlimm, weil kurz vor Weihnachten die meisten Klassenarbeiten geschrieben seien.