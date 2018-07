Verneigung vor dem 500. Bächtlefest

Das 500. Bächtlefest in Bad Saulgau darf ohne Zweifel als voller Erfolg bezeichnet werden. Fünf Tage waren die Besucher in bester Feierlaune. Lob und Anerkennung gab es für die vielen Programmpunkte, die ohne eine Tropfen Regen über die Bühne gingen. Der historische Festzug am Montagmorgen lockte bei herrlichem Wetter noch einmal Tausende von Zuschauern in die Innenstadt.

Richard Frey, Präsident des Bürgerausschusses, hat ein gutes Durchhaltevermögen. Fünf Tage lang war er unentwegt beim Bächtlefest. „Die Resonanz war überwältigend“, sagte Frey, der die Zahl der Zuschauer beim historischen Festzug am Montagmorgen auf etwa 10 000 schätzte. Aber auch alle anderen Veranstaltungen seien sehr gut besucht gewesen. „Ich habe zum Beispiel noch nie so viele Zuschauer bei der Serenade gesehen“, so Frey, der von den Teilnehmern des historischen Festzugs mit Brot, Karotten, Kartoffeln, Rettich und Eiern versorgt wurde. „Das reicht mir für ein Mittagessen“, sagte Frey, dem die Freude anzumerken war, als die 119 Gruppen an ihm vorbei gingen und einige davon sich vor den Ehrengästen auf den beiden Tribünen verneigten. Frey machte jeden Spaß mit und ließ sich auch von der Feuerwehr anno 1900 nass spritzen – vom Franzosen Frederic Betremieux. „Kaum Weltmeister geworden, schon macht er mich nass“, ergänzte Frey.

Mit dem Fassanstich im vollen Festzelt beginnt am heutigen Donnerstagabend das Bächtlefest in Bad Saulgau. Es ist in der langen Tradition zugleich das 500. Bächtlefest. Fünf Tage lang ist die Stadt deshalb im Ausnahmezustand. Für den Bürgerausschuss des Bächtlefests ist das Jubiläum Grund genug für eine Sonderausstellung im Stadtmuseum. Ein Besuch lohnt sich allemal.

Eine Gruppe wird im nächsten Jahr allerdings nicht mehr beim historischen Festzug zu sehen sein. Schüler und Lehrer der Grundschule Marbach verabschiedeten sich mit einem Banner nach 54 Jahren vom Bächtlefest. Die Grundschule wird nach dem Ende des Schuljahrs 2018/2019 ihren Betrieb einstellen. Vorausgegangen war eine Änderung der Grundschulbezirke, die zur Folge hat, dass die Kinder aus Großtissen, Kleintissen und Moosheim die Grundschule in Renhardsweiler besuchen werden. In Renhardsweiler wird eine zweizügige Grundschule eingerichtet, um die an die Grenzen ihrer Kapazität stoßende Berta-Hummel-Schule in der Bad Saulgauer Kernstadt zu entlasten.

Nach dem historischen Festzug musste sich Richard Frey allerdings sputen, um den Gesamtchor aller am Festzug teilnehmenden Musikkapellen nicht zu verpassen. Knapp 500 Musiker trafen sich um kurz nach 12 Uhr auf dem Festplatz, um gemeinsam ein paar Stücke zu spielen – dirigiert von Bad Saulgaus Musikdirektor Stefan Leja, der die Musiker dann um den traditionellen Musikantengruß bat. Auf Lejas Kommando reckten die Musiker ihr Instrument in die Höhe. Danach wurde die deutsche Nationalhymne gespielt. „Das läuft mir eiskalt den Buckel herunter“, sagte Frey, der sich den Gesamtchor anlässlich des Jubiläums-Bächtlefests ausgedacht hatte, aber derart begeistert war, dass er sich eine Wiederholung des Gesamtchors beim Bächtlefest 2019 vorstellen könne.

Bevor der historische Festzug vom Bächtle-Zügle eröffnet wurde, gab es einen Empfang im Alten Kloster, bei dem Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter unter anderem den früheren Bürgermeister Günter Strigl begrüßte. Schröter gratulierte nicht nur zu 500 Jahren Bächtlefest, 50 Jahre Bürgerausschuss, sondern auch Richard Frey, zu fünf Jahren Präsident des Bürgerausschusses. Das Bächtlefest, so Schröter, sei gelebte Tradition. „Auch wenn das Bächtlefest eine lange Geschichte hat, ist es kein altmodisches Fest“, ergänzte Schröter. Den musikalischen Part beim Empfang übernahm das Holzbläserensemble der städtischen Musikschule unter der Leitung von Matthias Lyding. Zuvor spielte im Freien der Musikverein Fulgenstadt.