Verlosung füllt zum Festabschluss das Zelt

Gelungene Premiere: Die Ziehung von Gewinnern am Montagabend zum Abschluss des Bächtlefests hat das Festzelt noch einmal gut gefüllt. Bis zu 800 Bad Saulgauer ließen nach Schätzungen von Bürgerausschusspräsident Richard Frey die Nummer ihres Festbändels registrieren und hatten damit die Chance auf einen der 21 Gewinne, die allesamt von Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen gesponsert waren.

Die Registrierung der Nummern auf den Freundschaftsbändeln zum Bächtlefest war flott erledigt. Am Eingang waren zwei Tische aufgebaut, an denen die Gäste die Nummer ihres Bändels auf ein vorbereitetes Kärtchen notieren lassen konnten. Die kleinen Schlangen am Eingang lösten sich deshalb flugs wieder auf.

Auch erste akustische Probleme wurden gelöst. Die Friedberger Musikanten mussten während der Ziehung pausieren. Die auf der Bühne ausgerufenen Nummern wären sonst am Zelteingang und direkt vor dem Zelt nicht verstanden worden.

Aus einem weißen Plastikeimer – hier könnte man sich ein hübscheres Gefäß vorstellen – zog Helga Brey die Preise in Gruppen von sieben Gewinnern. Sie durfte nacheinander eines der auf einem auf einem Tisch ausgebreiteten Kuverts auswählen. Als Moderator fungierte einmal mehr Bürgerausschusspräsident Richard Frey.

Zu gewinnen gab es lukrative Preise. Eine Akkubohrmaschine gehörte dazu, Frühstücke und Menüs in verschiedenen Bad Saulgauer Restaurants, Hotels und Cafés, einen Männeranzug, eine wöchentliche kostenlose Bierlieferung über ein Jahr, eine Jahreskarte für das Thermalbad oder Eintrittskarten für Veranstaltungen und Einrichtungen. Der sicherlich begehrteste Preis war ein einwöchiger Urlaub für zwei Personen auf Lanzarote, der kanarischen Urlaubsinsel im Atlantischen Ozean. Dieses Kuvert war von einem der Gewinner der ersten Siebener-Gruppe gezogen worden, Bürgerausschusspräsident steckte es aber zunächst wieder ein und lüftete das Geheimnis zum Schluss. Gewinner dieses Preises wurde Ludwig Boll, dessen Frau Heidrun als künstlerische Leiterin des Musischen Abends auch in diesem Jahr viel ehrenamtliches Engagement in das Bächtlefest investiert hatte. Für den Jungen, der ein Jahr lang einen Kasten Freibier pro Woche gewonnen hatte, fand Richard Frey die passende Geschichte: „Au, da musst du mit deinem Papa gut handeln, damit er dir dafür etwas zahlt.“ Thomas Funk vom Café Schillergarten in Bad Saulgau äußerte als einer der Sponsoren in einem spontanen Redebeitrag den Wunsch, diese Art der Verlosung auch beim 501. Bächtlefest zu wiederholen. Dabei werden wohl alle Sponsoren und auch der Bürgerausschuss ein Wörtchen mitreden wollen.