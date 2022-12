Verkehrssicherheit am Walter Knoll Schulverbund

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unfälle im Straßenverkehr sind nach wie vor an der Tagesordnung. Immer wieder sind auch Schülerinnen und Schüler darin verwickelt. Um diese möglichst zu schützen und Unfällen vorzubeugen und um für ein umsichtiges Verhalten zu sensibilisieren, finden am Walter Knoll Schulverbund im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen zum Thema Verkehrssicherheit statt.

Im November fand das jährliche Bustraining, in Zusammenarbeit mit Klaus Kubenz von der Polizei Sigmaringen und dem Busunternehmen Frankenhauser Bad Saulgau, statt.

In zwei Sequenzen durften die Fünftklässler in Theorie und Praxis lernen, wie richtiges Verhalten im und am Schulbus aussieht. In der Theorie suchten sie, gemeinsam mit Herrn Kubenz, in einem Film Fehler im Verhalten von Kindern im Bus.

Da aber Theorie das eine und Praxis das andere ist, durften die Schüler in einem Bus live erleben, was passiert, wenn Schüler sich bei einer Vollbremsung im Bus nicht gut festhalten. Mit Hilfe einer Tonne namens Theo wurde deutlich, wie gefährlich eine solche Bremsung werden kann. Auch als Herr Kubenz, mithilfe einer Kartoffel in einem Schuh, demonstrierte, was passieren würde, wenn ein Bus über einen Fuß rollt, konnten die Schülerinnen und Schüler mitfühlen.

Sie waren sich am Ende des Tages einig, dass es eine wichtige Veranstaltung war und waren sich sicher, dass sie in Zukunft an vielen Stellen besser aufpassen werden.

Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Frankenhaus vom gleichnamigen Busunternehmen und seinem Mitarbeiter sowie bei Herrn Kubenz von der Polizei Sigmaringen für die gelungene Veranstaltung.