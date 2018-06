Verkehrsexpertin hält Bürgerbus für sinnvolle Idee

Die SPD-Verkehrsexpertin Annette Sawade hat sich am Dienstagabend im Gasthaus „Bach“ in Bad Saulgau positiv zur Idee eines möglichen Bürgerbusses in Bad Saulgau geäußert. Sawade ist Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe und sitzt im Verkehrsausschuss und Petitionsausschuss des Bundestags. Sie sprach auf Einladung des SPD-Ortsvereins über Mobilität im ländlichen Raum. Auch die SPD-Wahlkreiskandidatin Stella Kirgiane-Efremidis nannte die Schwerpunkte ihrer Arbeit.

Im Vorfeld hatte ein Treffen mit Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter stattgefunden, auch Max Stöhr vom Landratsamt Sigmaringen sei dabei gewesen, berichtete die Ortsvereins-Vorsitzende Gerlinde Frühbauer in ihrer Begrüßung. Dabei erfuhr Sawade, dass es in Bad Saulgau seit einiger Zeit die Überlegung gibt, einen Bürgerbus mit ehrenamtlichen Busfahrern einzuführen. Sawade äußerte sich dazu positiv, sagte aber auch, dass es „67 verschiedene Versionen“ für den Bürgerbus gebe. Sie schlug vor, dass man für den angedachten Bad Saulgauer Bürgerbus aus den vielen verschiedenen Versionen die „Best-Practice“-Modelle herausfinde, also die Bürgerbus-Modelle, die am besten funktionieren. Der Bad Saulgauer Stadtrat Wolfgang Lohmiller, auch Mitglied der Grünen, unterstrich noch einmal die Wichtigkeit des Themas für Bad Saulgau: Es gebe ein großes Problem mit der Busverbindung ins Umland.

Sawade stellte klar, was sie unter Verkehrspolitik versteht: „Wichtig ist, dass es nicht nur darum geht, Straßen zu bauen“, sagte sie. „Wir brauchen auch einen sehr guten öffentlichen Personennahverkehr.“ Dieser müsse vor allem flexibler werden. Bei der Wichtigkeit des Autos differenzierte sie. In Berlin zum Beispiel brauche man eigentlich kein Auto mehr. „Im ländlichen Beriech kommen wir um das Auto eigentlich nicht herum“, ergänzte sie. Sawade selbst ist überzeugte Bahnfahrerin, wie sie deutlich machte. Sie habe zwar einen Autoführerschein, fahre aber nicht Auto. Kritisch sah sie, dass die Elektroautos noch einfach teuer seien. Deshalb laufe die Elektroauto-Prämie auch nicht gut. Kritisch sah sie auch die „Kleinstaaterei“ bei den Tarifsystemen im Nahverkehr. „Da müssen wir vernünftige Systeme finden“, ergänzte sie.

Nach dem Referat von Sawade stellte sich Kirgiane-Efremidis den Zuhörern vor: Sie kandidiert wie schon vor vier Jahren erneut im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen bei der Bundestagswahl. „Im Grunde sehe ich mich als Kommunalpolitikerin“, sagte sie. „Ich werde jetzt wieder öfter im Wahlkreis sein“, kündigte sie an. Als ihre Spezialgebiete nannte sie Kommunales, das Thema Gleichstellung, Integration und Migration sowie Jugend und Bildung.

Von steigenden Mitgliederzahlen konnte der SPD-Kreisvorsitzende Michael Femmer in seinem kurzen Grußwort berichten. „Wir verzeichnen derzeit im Landkreis Sigmaringen 16 Neumitglieder“, sagte er. „Dieser Martin-Schulz-Effekt zeigt sich auch im Landkreis Sigmaringen“, bemerkte er mit Blick auf den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz.