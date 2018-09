Verkehr der B32 muss durch die Dörfer

Aufgrund von umfangreichen Bauarbeiten müssen Autofahrer sich ab der kommenden Woche auf der B32 im Kreis Ravensburg auf Sperrungen und Umleitungen einstellen. Und betroffene Orte werden mehr Verkehr erwarten müssen.

Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) lässt zunächst auf einer Länge von rund drei Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der B 32 zwischen Blitzenreute und Staig erneuern sowie in den beiden Ortsdurchfahrten Blitzenreute und Staig einen lärmmindernden Fahrbahnbelag einbauen. Während dieser Maßnahme wird die B 32 im Baustellenbereich ab Montag, 24. September, bis voraussichtlich Freitag, 19. Oktober, voll gesperrt.

Die Maßnahme ist laut RP aufgrund diverser Schäden wie zum Beispiel Verdrückungen und Rissbildungen in der Fahrbahn erforderlich. Darüber informiert das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung Sie dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur. Die Kosten der Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Sperrung bei Vorsee bis Ende November

Im Zuge des Ausbaus der B 32 zwischen Altshausen und Vorsee beginnen am Mittwoch, 10. Oktober, die Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt zwischen Vorsee und der Einmündung bei Mendelbeuren. Während dieser Maßnahme wird die B 32 im Baustellenbereich bis voraussichtlich Freitag, 30. November, für den Verkehr gesperrt.

Der von Ravensburg kommende Verkehr in Richtung Sigmaringen wird von Montag, 24. September, bis voraussichtlich Freitag, 19. Oktober, über die B 30/B 32 bei Weingarten in Richtung Baind, über Mochenwangen, Wolpertswende und Blönried nach Altshausen geführt. Der von Sigmaringen kommende Verkehr in Richtung Ravensburg wird von Montag, 24. September, bis voraussichtlich Mittwoch, 10. Oktober, über Blitzreute, Baienbach, Ettishofen und Berg beziehungsweise Weiler umgeleitet.

Ab Mittwoch, 10. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 19. Oktober, laufen die Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Blitzenreute und Staig sowie der Ausbau zwischen Altshausen und Vorsee parallel. Die Umleitung für den Verkehr von Sigmaringen kommend erfolgt von Altshausen über Ebenweiler, Fronhofen, Baienbach, Ettishofen und Berg beziehungsweise Weiler.

Kein Tempo 30 für Ebenweiler

Nach Abschluss der Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Blitzenreute und Staig wird der von Ravensburg kommende Verkehr ab Freitag, 19. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 30. November, über Blitzenreute, Baienbach, Schreckensee und Vorsee zur B 32 geführt. Die Umleitung für den Verkehr von Sigmaringen kommend erfolgt weiterhin über Ebenweiler und wird bei Blitzenreite wieder auf die B 32 gelenkt. Ebenweiler war schon zuvor bei Arbeiten zum Ausbau der B 32 als Ausweichstrecke betroffen und wird sich auch im kommenden Jahr bei Bauarbeiten wieder auf mehr Verkehr im Ort einstellen müssen. Bürgermeister Tobias Brändle hatte sich daher um eine Tempo-30-Regelung bemüht, allerdings bislang ohne Erfolg. Dirk Abel, Pressesprecher des RP, macht auch weiterhin wenig Hoffnung. „In Ebenweiler gibt es einen Gehweg und eine Ampel. Aus unserer Sicht ist die Verkehrssicherheit somit gewährleistet“, sagt Abel. Anders sehe es etwa in Schreckensee und Malmishaus aus. Weil es dort keine Gehwege an der Straße durch die Dörfer gibt, wird dort während der Umleitungszeit Tempo 30 herrschen. So war die Regelung auch während der jüngsten B32-Sperrung mit dem Verkehr durch Mendelbeuren.

Verkehrsführung für den Schwerverkehr

Die Umleitung für den Verkehr ab 3,5 Tonnen erfolgt während der beiden Maßnahmen über Bad Saulgau, Aulendorf, Reute Gaisbeuren und umgekehrt. Somit sind unter anderem kleine Ortschaften wie Musbach und Boos auf einige zusätzliche Lastwagen einstellen. Mit Blick auf die betroffenen Einwohner ist auch Bürgermeister Roland Haug der Meinung: „Wir möchten zumindest ein Tempolimit. Und wir erfreuen uns über das Erhören, gerne mit weiteren anderen Vorschlägen der Fachbehörden.“

Die Fahrt mit dem Auto aus dem Kreis Sigmaringen nach Ravensburg wird somit etwas länger ausfallen, denn auch auf der Strecke über Wilhelmsdorf gibt es noch bis Mitte November wegen des Baus der Ortsumfahrung von Esenhausen Sperrungen und Umleitungen.

Die B 32 verbindet die Region Neckar-Alb über das obere Donautal mit dem Oberzentrum Ravensburg. Mit diesem weiteren Ausbauabschnitt wird die noch fehlende Lücke zwischen der Ortsumgehung Altshausen und dem zuletzt ausgebauten Abschnitt zwischen Fronreute-Vorsee und Blitzenreute geschlossen. Die Länge der Ausbaustrecke beträgt rund 4,27 Kilometer. Auf rund 2000 Metern erfolgt ein dreistreifiger Ausbau der Bundesstraße und auf der übrigen Strecke ist ein zweistreifiger Ausbau mit acht Metern, anstatt der bisher vorhandenen sechs Meter Fahrbahnbreite vorgesehen. Die Erschließung der Anliegergrundstücke erfolgt über parallel verlaufenden Wirtschaftswege.

