Verjüngte Zebras starten in die Saison

Von Herlinde Groß

Auch in einer kleinen Gemeinde mit 750 Einwohnern wie in Hausen o.V. gibt es im Bauhof viele Arbeiten. Gerade auch in der Sommerzeit. Und dies besonders, wenn ein Mann fehlt oder im Urlaub ist, sagt Wilhelm Eppler. Normalerweise ist der Bauhof in Hausen mit einer 100-Prozent-Kraft und einer 50-Prozent-Kraft besetzt.

Der bisherige Bauhofleiter Manuel Lücke ist zurzeit im Urlaub und zum ersten September wird sein Arbeitsverhältnis beendet sein.