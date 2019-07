Vergleich der Bezirke Zollern und Donau

Bereits zum 57. Mal wird vom Freitag, 19. Juli bis Sonntag, 21. Juli das Alb-Lauchert-Wanderpokalturnier ausgetragen. Austragungsort in diesem Jahr ist Hettingen. Das Turnier ist gleichzeitig ein Vergleich der beiden Nachbarbezirke Zollern und Donau. Gleich mehrere Mannschaften aus dem Teilnehmerfeld liebäugeln für die kommende Saison in ihren jeweiligen Klassen mit den Aufstiegsplätzen. Ausrichter und Besucher dürfen sich also auf spannende und sportlich hochwertige Partien freuen.

Das Turnier startet am Freitagabend um 18.30 Uhr mit zwei Spielen. Am Samstag ab 12.30 Uhr folgen die weiteren Vorrundenpartien, bis am Abend die Gruppensieger feststehen. Auf die Halbfinals am Sonntagvormittag folgen nach einem Jugend-Einlagenspiel die Platzierungsspiele und schließlich das Finale um 16.30 Uhr. Während des gesamten Turnierverlaufs sorgt das Bewirtungsteam des TSV Hettingen für das leibliche Wohl mit Gegrilltem und Frittiertem. Außerdem gibt es am Sonntag Kuchen und Torten.

Nachdem der letzte Wanderpokal 13 Jahre lang weitergereicht worden war, gewann der TSV Harthausen/Scher diesen 2017 zum fünften Mal, sodass der Pokal in den Besitz der Harthausenener überging. Den vom Sponsor H. Steinhart Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG gestifteten brandneuen Wanderpokal konnte der TSV Harthausen nach dem Turniersieg 2018 direkt wieder in seinem Vereinsheim ausstellen.

Man darf gespannt sein, ob die Gründungsmitglieder des Turniers von 1963 und Ehrengäste Walter Luppart (Hettingen), Karl Kromer (Harthausen) und Xaver Klaiber (Hettingen) und die vielen Fans, die nach Hettingen kommen, in diesem Jahr einen Herausforderer der Harthausener sehen, der dem TSV die erneute Titelverteidigung streitig macht.