Vergewaltigung in Bad Saulgau?

Ist es in Bad Saulgau in der Nacht auf Sonntag, 22. Mai, zu einem Sexualdelikt gekommen? Diesen Verdacht gibt es, er kann aber von der Polizei nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen wurden aber aufgenommen.

„Es kam zu einem Vorfall, der von uns geprüft werden muss“, sagt Christian Sugg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, auf Anfrage von schwaebische.de.

Nach ersten Ermittlungen sollen etwa fünf erwachsene Personen gegen 2 Uhr nachts an der Schützenstraße unterwegs gewesen sein, als sich der Vorfall ereignet hat. Die Personen waren offensichtlich alle alkoholisiert. Zum Alter und zum Geschlecht der Personen konnte der Polizeisprecher keine näheren Angaben machen.

Rettungsdienst im Einsatz

Was in der Nacht dann letztendlich genau vorgefallen ist, auch dazu kann die Polizei ebenfalls keine weiteren Angaben machen und verweist stattdessen auf die laufenden Ermittlungen. „Ein mögliches Sexualdelikt steht jedenfalls im Raum“, sagt Christian Sugg.

Gerücht kursierte schnell

In Bad Saulgau kursierte schnell das Gerücht einer Vergewaltigung. „Wir können nicht bestätigen, dass es zu einem Sexualdelikt gekommen ist“, so Sugg. Die Polizei versucht nun, die Geschehnisse am Samstagnacht aufzuarbeiten, befragt Zeugen und mögliche Beteiligte. „Es ist Stand jetzt nicht absehbar, in welche Richtung sich die Ermittlungen entwickeln“, so Sugg.

Die Polizei wurde in der Nacht alarmiert. „Wir waren aber nicht mit einem Großaufgebot im Einsatz“, sagt Sugg. Außer der Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort.