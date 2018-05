Verfolgerfeld steht auf dem Prüfstand

Von den noch 15 zu absolvierenden Nachholspielen werden in der ersten Maiwoche fünf Partien absolviert. Vier am Mittwoch, eines am Donnerstag (Vorschau in der SZ von morgen). Mit Neufra, Hundersingen, Uttenweiler und Sigmaringen, stehen die Spitzenklubs auf dem Prüfstand. Der designierte Meister aus Mengen ist diesmal Zuschauer.

FC Laiz – FV Neufra (Mi., 18.30; Nachholspiel vom 16. Spieltag; Vorrunde: 1:1). - Der FC ist auf Rang 13 abgerutscht. Gegen Neufra hofft der FC Laiz auf den fünften Heimsieg. Die Gäste haben in den jüngsten beiden Spielen zehn Gegentreffer kassiert. Vielleicht ein Zeichen, für die Offensive der Gastgeber. Die bislang letzten beiden Partien der beiden gegeneinander in Laiz endeten remis.

SV Sigmaringen – FV Altshausen (Mi., 18.45 Uhr; 17.; 0:2). - Nach zwei Spielen ohne Sieg konnte die Elf von Trainer Helmut Ulmer in Laiz jubeln. Der sechste Heimsieg soll den aktuellen Tabellenplatz fünf festigen. Die Gäste konnten aus Hohentengen einen Punkt mitnehmen und hoffen auch auf den einen oder anderen Zähler in der Kreisstadt. Die vergangenen beiden Heimspiele gegen Altshausen verlor der SVS (2:3, 0:8).

TSG Rottenacker – Spfr. Hundersingen (Mi., 18.45 Uhr; 18.; 3:4). - Die TSG Rottenacker empfängt das Team der Stunde. Die weiße Weste des Aufsteigers in der Rückrunde (acht Siege, 31:8 Tore), sollte auch in Rottenacker halten. Der Gastgeber setzte am Wochenende aber ein Ausrufungszeichen, als er dem designierten Meister ein Remis abrang.

FC Krauchenwies/Hausen a.A – FV Bad Schussenried (Mi., 18.45 Uhr; 18.; 2:0). - Im Vergleich der Tabellennachbarn (neun und zehn) scheint der Ausgang von der Tagesform abzuhängen. In Krauchenwies haben die „Violetten“ aber bislang wenig Erfolg gehabt. Aus den jüngsten vier Spielen blieb der FCK/H daheim dreimal siegreich. Gelingt der Fotiou-Elf der achte Heimsieg tauschen die beiden Teams die Plätze.