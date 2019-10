Verfolger profitieren vom Remis

Das Schlagerspiel in Gammertingen hat den Ansprüchen während der 90 Minuten Stand gehalten, auch wenn Schiedsrichter Helaimia zu spät die aufkommende Härte mt Karten ahndete. Der Tabellenführer verstand es, trotz Unterzahl, die SGM unter Kontrolle zu halten. In der Schlussphase hätte die SGM drei Punkte mitnehmen können/müssen. Die Verfolger kamen - bis auf Türkiyemspor Saulgau - mit zum Teil deutlichen Siegen näher heran. Die SGM TSV Scheer/SV Ennetach entfernt sich mit einem Sieg in Ostrach immer weiter aus der Abstiegsregion.

SGM Alb-Lauchert – FV Bad Saulgau 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Jonas Lau (23.), 1:1 Nuredini (68.). - Rote Karte: Wakka Bass (19./FVS; grobes Foulspiel). - Z.: 300. - Die 82. Minute lief auf dem Gammertinger Sportplatz, als es Gästetrainer Markus Keller gelang, eine aufgeheizte Atmosphäre innerhalb weniger Sekunden zu beruhigen. Schiedsrichter Helaimia (Reutlingen) hatte ein Foul im SG-Strafraum übersehen. Dass erregte die Gemüter der Gästespieler. Doch Markus Keller beruhigte seine Spieler und die FVS-Fans. Die Begegnung stand auf einem sehr hohen Niveau. Die erste Chance hatte Tobias Heißel, der eine tolle Vorbereitung von Jehle nicht nutzte (2.). Der Tabellenführer brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Bass und Beutel (9./10.) hatten die ersten Chancen. In der 19. Minute sprang die Gammertinger Bank nach einem Foul von Wakka Bas hoch. Helaimia zog - zur Verwunderung der Gäste - glatt Rot. Vier Minuten später gingen die Hausherren in Führung: Jonas Jehle narrte die Gästedeckung mit einer Körpertäuschung, legte ab auf Jonas Lau - 1:0 (23.). Die Gästen steckten den Rückstand weg und erhöhten die Schlagzahl. Mit Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber das Spiel ausgeglichener zu gestalten und hatten Pech, als Jehle den Ball in zehn Metern Torentfernung nicht richtig traf. Danach beschränkte sich die SG nur noch auf Entlastungsangriffe, die sie nicht ausspielte. Ein Lapsus von SG-Torhüter Leipert, als er einen Ball nicht festhalten konnte, leitete den Ausgleich durch Nuredini ein (68.). Der Gastgeber schien nun blockiert, Bad Saulgau drängte auf den Führungstreffer. Riedesser (84./88.) und Bulanik (86.) brachten keinen Treffer mehr, sodass es beim 1:1 blieb.

FC Ostrach II – SG TSV Scheer/SV Ennetach 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Leiprecht (25.), 1:1 Lorenz Landes (60.), 1:2 Frater (90+1), 1:3 Vincent Heim (90+2). - Z.: 100. - Ein verdienter Sieg für die Gäste, weil dem Gastgeber 20 gute Minuten nicht reichten, um zu punkten. Die Gäste dominierten zu Beginn und waren entweder einen Tick schneller am Ball oder machten die Räume im Mittelfeld eng. Den Platz nutzte Leiprecht für die SG zur Gästeführung. Auch nach der Pause lief der FCO II hinterher, doch die Gäste ließen die Chancen liegen. Dies rächte sich mit dem 1:1 durch Landes. Nun lief es für die Hausherren besser, die aber ihrerseits ihre Chancen nicht zu verwerten. Und so bedeutete ein abgefälschter Schuss von Frater das 1:2. Ein Konter erledigte den Rest.

SV Bolstern – SV Sigmaringen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Abdulahad (70.),0:2 Rene Stegmeyer (90.). - Z.: 100. - Trotz zweier Chancen für die Gäste durch Abdulahad (24./33.), die Torhüter Löffler vereitelte und zwei Möglichkeiten für Martin Schmid, der einmal fälschlicherweise von Schiedsrichter Horvat wegen Abseits zurückgepfiffen wurde, ging es torlos in die Pause. Nach dem Wechsel wurde Bolstern stärker und hatte durch Frankenhauser das 1:0 auf dem Fuß. Daniel Abdulahad, von Moritz Reich in Manndeckung genommen war, über lange unter Kontrolle, doch eine Szene reicht ihm, um das 1:0 zu erzielen. Bolstern machte nun auf, ein Konter brachte das 0:2.

SG Frohnstetten/Storz. – SV Hochberg 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Jens Dreher(23.), 2:0 Johannes Kraus (70.), 2:1 Steffen Geigle (83.), 2:2 Kevin Reuter (84.). - Z.: 200. - In einem fairen und ausgeglichenem Spiel in Frohnstetten sorgte Jens Dreher mit einer Einzelaktion für das 1:0, als er sich gegen vier Abwehrspieler der Gäste durchsetzte. Nach der Pause wurde der Aufsteiger stärker und erarbeitete sich Chancen. Der Gastgeber hatte viel weniger Möglichkeiten, dafür aber zwingende. Johannes Kraus erhöhte auf 2:0 (70.). Als derselbe Spieler das 3:0 vergab (74.), war dies das Signal für Hochberg. Direkt im ersten Versuch fiel der Anschluss, ehe ein Tor der Marke Tor des Monats für das 2:2 sorgte. Reuter traf exakt in den Winkel. Hochberg vergab in den Schlusssekunden den möglichen Siegtreffer.

SV Braunenweiler – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 4:1 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Manuel Riegger (13./45.), 2:1 Briem (59.), 3:1 Noah Halder (89.), 4:1 Steuer (90+2). - Z.: 120. - Es ist immer gut, eine starke Auswechselbank zu haben. Wie der SV Braunenweiler, als mit Noah Halder und mit dem angeschlagenen Marco Steuer, der Sieg eingewechselt wurde. Zunächst sah es nach einem ungefährdeten Heimsieg aus, Rieggers Doppelpack und weitere Möglichkeiten deuteten darauf hin. Aus dem Nichts verkürzte Briem. Braunenweiler wankte, fiel aber nicht, weil zwei Auswechselungen der Schlüssel waren.

SV Renhardsweiler – SV Bronnen 6:1 (2:0). - Tore: 1:0 Fimm (5.), 2:0 Felix Widmann (45.), 3:0, 4:0 Fimm (63./75.), 5:0 Manzie (78.), 5:1 Raphael Brillert (83.), 6:1 Lennard Rapp (90.). - Z.: 150. - Schlecht ging es für den SV Bronnen los: Nach einem Abwehrfehler hieß es 1:0 (5.). Für die Zuschauer wurde es nicht attraktiver, ein weiterer Lapsus der Bronner Deckung sorgte für das 2:0 für den SVR. Auch nach dem Wechsel bäumten sich die Gäste nicht auf. Mit dem 3:0 durch Fimm war der Wille von Bronnen gebrochen, derselbe Spieler legte nach, Manzie erhöhte. Der Ehrentreffer von Raphael Brillert zum 5:1 war nicht mehr als Kosmetik. Den Schlusspunkt setzte Youngster Rapp, der in seinem ersten Spiel bei den Aktiven zum 6:1 einnetzte.

FV Fulgenstadt – SC Türkiyemspor Saulgau 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Mario Zimmel (18.), 1:1 Camkiran (44.). - Rote Karte: Fahri Akyildiz (29./SCT; Notbremse). - BV: Emin Yilmaz (SCT) verschießt FE (70.). - Z.: 300. - In den ersten 25 Minuten legte sich Fulgenstadt eine Strategie zurecht, mit der die Gäste nicht zurecht kamen: Fulgenstadt griff hoch an, um Türkiyemspor zu Fehlern zu verleiten. Mario Zimmel traf zum 1:0. Die Gäste wurden nervös, auch weil Spielführer Akyildiz vom Platz musste. Doch ein Freistoß kurz vor der Pause sorgte für eine Teilwende - 1:1 (44). Nach der Pause erarbeitete sich Fulgenstadt ein Chancenplus, während Türkiyemspor auf Konter lauerte. Türkiyemspor hatte dann die Chance zur Führung durch Emin Yilmaz, doch der verschoss den Elfmeter. Das Unentschieden ging in Ordnung.

FC Laiz – SPV Türk G. Sigmaringen 6:3 (2:1). - Tore: 1:0 Kadrija (4.), 2:0 Sercan Özen (5.), 2:1 Edis Sacevic (24.), 3:1 Johannes Richter (51.), 4:1 Kadrija (58.), 5:1 Markus Marquard (68.),5:2 Kevin Dangelmaier (74.), 6:2 Sercan Özen (88.), 6:3 Edis Sacevic (90.). - BV: Sercan Özen (FCL) verschießt FE (35.). - Gelb-Rot: Sayit Özay (52./SPV; Reklamieren). - Z.: 150. - Der Gang zur alten Wirkungsstätte hätte für Gästetrainer Yilmaz Oktan durchaus ein Befreiungsschlag werden, denn es führten - dem klaren Ergebnis zum Trotz - Kleinigkeiten zur Niederlage. Zwei Torwartfehler sorgten für das 2:0, dann kam Türk Gücü zurück, doch Heiko Stauss verhinderte Schlimmeres. Richters 3:1 war der Knackpunkt zu drei Punkten. Die hätten infrage gestellt werden können, hätte Stauss nicht weiter so gut gehalten.