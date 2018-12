Vereine und Institutionen freuen sich über 1600 Euro

Längst gehört die Adventskalender-Ziehung der Stadtwerke Bad Saulgau zu den fest etablierten vorweihnachtlichen Aktionen in der Stadt. Kooperationspartner sind neben der Schwäbischen Zeitung der Toom-Baumarkt und der Elektrofachmarkt Expert. Trotz ungemütlichen Wetters versammelten sich zur ersten Ziehung am Samstag zahlreiche Besucher rund um das imposante Kalender-Konstrukt.

Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Verlosungsteilnehmer ihren Gewinn nur dann ausgezahlt bekommen, wenn mindestens drei Vertreter vor Ort sind. Teilnahmeberechtigt sind eingetragene Vereine sowie Institutionen, die sich sozialen Belangen widmen. Rund 50 haben sich in diesem Jahr bei der inzwischen elften Auflage der Aktion erfolgreich beworben.

„Mal schneit es, mal regnet’s – heute stürmt es mal so richtig“, sagt Stadtwerke-Vertreter Martin Träger bei der Begrüßung der Umstehenden. Diese verfolgen gespannt, wie der Vertriebsleiter mit seinem mitgebrachten Werkzeug die ersten acht Türen auf dem wuchtigen Hänger öffnet und kleine Besucher dazu motiviert, in die Lostrommel zu greifen. Los geht’s erst einmal mit kleineren Beträgen. Über 130 Euro freut sich der Schützenverein Wolfartsweiler, der neue Biathlon-Gewehre für die Schützenjugend braucht.

Vor allem Kinder profitieren

Die Handball-Abteilung des TSV Bad Saulgau wird den Gewinn von 198 Euro dazu nutzen, ein Bundesligaspiel zu besuchen, während der Förderverein der Aicher-Scholl-Schule von seinen 155 Euro ein Puppenhaus für die Grundstufenklasse anschaffen will. Auch die Dorauszunft zählt an diesem Vormittag zu den Gewinnern und wird die Kinderfasnet mit 200 Euro bezuschussen. Der Förderverein des Bad Saulgauer Schulverbunds freut sich sichtlich über 210 Euro und wird davon Mobiliar für den neuen Aufenthaltsraum an der Schule anschaffen.

Den größten Betrag gewinnen bei dieser ersten Ziehung die Wolfartsweiler Musikanten. Stolze 300 Euro werden ihrem Konto gutgeschrieben und die Finanzierung des anstehenden Probenwochenendes unterstützen. Schminkmaterial und neue Noten stehen auf der Wunschliste der Sulgemer Löchligugger, die an diesem Vormittag zahlreich vertreten sind und sich über 255 Euro freuen. Hinter dem achten Türchen versteckt sich ein Betrag von 180 Euro, der an den Freizeit- und Narrenverein Haid/Bogenweiler/Sießen geht. Der Gewinn findet Verwendung für das Mölkki-Sommerfest sowie das Kindersommer-Programm.

Die zweite Ziehung folgt am nächsten Samstag, 15. Dezember, ebenfalls um 11.30 Uhr vor dem Luegebrunnen. Den Abschluss macht die dritte Ziehung am Mittwoch, 19. Dezember, um 17 Uhr. Diese wird dann dank des mobilen Adventskalenders mitten im Weihnachtsdorf über die Bühne gehen.