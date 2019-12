Vereine bereiten den Besuchern einen heimeligen Markt

Ist es die Nähe zu den Weihnachtsfeiertagen oder die heimelige Atmosphäre eines kleinen Weihnachtsmarktes, welche die Menschen anspricht? Der Bolsterner Weihnachtsmarkt am Vorabend vor Heiligabend wurde jedenfalls auch in der 17. Auflage wieder seinem Ruf als Besuchermagnet gerecht. Auch das Wetter spielte trotz ungünstigen Vorhersagen mit.

Dicht gedrängt standen die Besucher als die Bolsterner Weihnachtsmusikanten, verstärkt durch Musikern des Musikverein Boms unter der Leitung von Christina Hipp mit weihnachtlichen Weisen wie dem wohlbekannten „Alle Jahre wieder“ und „Jingle Bells“ die Besucher musikalisch begrüßten. Für die weihnachtliche Stimmung sorgte, wie schon seit Jahren auch Leo Kemmer aus Wolfartsweiler mit seiner Drehorgel, während die Sänger des „Dejuchobo“ um Ulrike Keßler im, zum Sternenstüble umfunktionierten Gemeinschaftsraum die Gäste mit Chorvorträgen wie dem „Weißer Winterwald“ und „Let’s sing a song of Christmas“ und dem in die Zeit passenden „…und Frieden für die Welt“ auf die bevorstehenden Festtage einstimmten.

Auch die Jüngsten kamen beim Besuch des Nikolauses auf ihre Kosten. Wenn der Markt auch klein ist, bietet er doch für Jeden etwas. Mit allerlei Süßigkeiten und der urschwäbischen Spezialität der schmackhaften Dinneten, im Holzbackofen zubereitet, der Bratwurst des Sportvereins und dem obligatorischen Glühwein, Punsch und Waffeln oder der Einkehr im „Sternenstüble“, wo die Mitglieder des Heimat- und Narrenvereins und des Liederkranzes die Gastgeber waren, war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Gestricktes und Gehäkeltes, Holzarbeiten und Wohnaccessoires aber auch die selbstgemachten Nudeln aus dem „Friedberger Nudelwerkstättle“ oder die Naturkosmetik von Melanie Oldenburg aus Dieterskirch – auch die Last-Minute-Käufer kamen auf ihre Kosten.

Die Kinder der Kinderhilfe Bolstern können dank der guten Geschäfte mit ihrem Selbstgebastelten und des immer begehrten Bolsterner Koch- und Backbuches wieder einen ansehnlichen Betrag an die Böhm-Stiftung „Menschen für Menschen“ übergeben. Beeindruckend, wie die Mädchen und Jungs um Christine Braun mit einer Begeisterung diese gute Tat, von ihren Eltern nachhaltig unterstützt, tun und damit helfen, die Not in Äthiopien zu lindern. Genauso beeindruckend aber auch, wie am Vormittag des Heiligabends zusammengearbeitet wurde, um den Markt wieder abzubauen und den Kirchplatz für die Festtage herzurichten.