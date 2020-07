Verbandsliga-Senioren starten mit Niederlage

Der Tennisclub Mengen ist mit sieben Mannschaften in die Verbandsrunde gestartet. Aufgrund des Coronavirus hat der Württembergische Tennisbund (WTB) es allen Mannschaften freigestellt, an der Runde teilzunehmen (die SZ berichtete). Beim TC Mengen machten nur die Frauen und die Senioren 60 vom Rückzugsrecht Gebrauch.

Die neuformierte Männermannschaft startete mit einer Niederlage gegen Munderkingen und einem Sieg gegen Neufra/Hohenzollern in die Saison. Gegen Munderkingen konnten die Siege von Holger Boden im Einzel sowie im Doppel an der Seite von Sergio Ferrandis die Auftaktniederlage nicht verhindern. In Neufra sorgten Jochen Härle, Rafael Maderner und Marco Schweizer sowie die beiden Doppelsiege für einen deutlichen 5:1-Sieg.

Ebenfalls mit einer Niederlage - einem 2:7 in Langenargen - und einem 7:2-Sieg gegen den TC Westerheim starteten die Senioren 30 in die Saison. In Langenargen konnten nur Marcel Dietsche und Michael Baacke ihre Einzel gewinnen. Die übrigen Einzel sowie alle drei Doppel gingen verloren. Gegen den TC Westerheim feierten neben Dietsche und Baacke auch Markus Michelberger, Tobias Reiser und Daniel Claus ihre ersten Saisonerfolge. Die Doppelsiege von Armin Engler/Marcel Dietsche sowie Michael Baacke/Achim Auchter sorgten für den 7:2-Endstand.

Die Senioren 50, die einzig verbliebene Mannschaft des TC Mengen auf Verbandsebene, startete mit einer deutlichen 2:7-Niederlage gegen den Salacher TC in die Verbandsligasaison. Uwe Schaut im Einzel sowie Holger Kiem an der Seite von Roland Schlegel sorgten für die beiden Mengener Siege.

In der Jugend hatte die U12 des TC Mengen in den ersten Wochen mit Mannschaften aus Schwendi, Tettnang und Ehingen sehr starke Gegner. Paul Baur sowie das Doppel Paul Jäger/Jan Teufel sorgten gegen Schwendi und Tettnang für die Ehrenpunkte. Die U15 konnte nach der 2:4-Niederlage gegen den TC Altshausen ihr zweites Spiel gegen den TC Sigmaringen II mit 4:2 gewinnen. Spieltagsübergreifend konnten mit Jan Stumpp, Leon Michelberger, Zacharias Bezikofer und Stefan Lutz schon fast alle Spieler ein Einzel gewinnen. Gegen Sigmaringen sicherte das Doppel Jan Stumpp/Paul Jäger den Sieg. Die U18-Juniorinnen treten zusammen mit dem TC Sigmaringen in einer Spielgemeinschaft an. Am ersten Spieltag reichte es, trotz der Siege von Greta Kiem, Luna Nolle und dem Doppel Greta Kiem/Jennifer Witte nur zu einer knappen 3:3-Niederlage (steht es nach gewonnenen Matches gleich, zählen die Sätze, nicht die Punkte, d. Red.). Die Mädchen aus Ehingen hatten einen Satz mehr gewonnen. Am zweiten Spieltag musste sich Mengen mit 1:5 gegen den TV Biberach-Hühnerfeld II geschlagen geben. Greta Kiem sorgte mit ihrem zweiten Einzelsieg der Saison für den Ehrenpunkt.