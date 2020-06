Verband schmettert Einspruch von Zweitplatzierten ab

Von Aalener Nachrichten

Ein Unbekannter hat am Sonntag eine 14-Jährige belästigt. Die Jugendliche hielt sich am Nachmittag an der Bushaltestelle in der Schloßstraße auf, als ein Mann sie ansprach. Der Unbekannte wurde zudringlich und betatschte die 14-Jährige am Oberkörper. Als sie den Mann wegstoßen wollte, trat er er ihr in den Bauch.

Anschließend flüchtete er in Richtung Binsengasse und Talschulzentrum. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus versorgt.