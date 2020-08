Verband richtet Corona-Meldestelle ein

Der Saisonstart 2020/21 steht vor der Tür. Bereits am kommenden Samstag, 8. August, rollt der Ball in den ersten Pokalrunden 2020/21 auf Bezirks- und Verbandsebene. Am 22./23. August starten dann die ersten Meisterschaftswettbewerbe. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die bevorstehende Spielzeit keine wie jede andere. Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) hat nun eine Corona-Meldestelle eingerichtet. Die Vereine werden verpflichtet, Coronafälle und Verdachtsfälle zu melden. Für ein Gelingen der Saison seien maximale Flexibilität und Kompromissbereitschaft von allen Beteiligten erforderlich, sagte nun WFV-Geschäftsführer Frank Thumm kürzlich in einer Videokonferenz mit den Bezirksspielleitern. Die Vereine wurden über die neu eingerichtete Meldestelle informiert.

In der nun vom WFV veröffentlichten Mittelung heißt es: „Bei aller Euphorie um behördliche Lockerungen und die Rückkehr auf die Fußballplätze macht die Entwicklung der Fallzahlen in den vergangenen Wochen deutlich: Das Corona-Virus ist noch da und wird uns auch weiterhin beschäftigen. Die Konsequenzen für den Spielbetrieb im Amateurfußball sind nur schwer abzuschätzen. Um gut gewappnet zu sein und bei Covid-19-Fällen in einer Mannschaft schnell und angemessen reagieren zu können, haben wir eine Anlaufstelle für Vereine geschaffen sowie Leitplanken zur Entscheidungshilfe aufgestellt. Dieser Prozess wurde in enger Abstimmung mit dem Badischen (BFV) sowie Südbadischen Fußballverband (SBFV) entwickelt. Mit der Einrichtung einer Meldestelle von Verdachtsfällen sowie bestätigten Fällen von Covid-19 auf Verbandsebene sollen die Bezirksverantwortlichen entlastet und in der Entscheidung über mögliche Spielverlegungen nicht allein gelassen werden.“

Bei einem Corona-Fall im Verein sieht der Verband nun folgende Vorgehensweise vor. Zunächst habe, so heißt es in der Mitteilung, die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt oberste Priorität. „Den behördlichen Anweisungen ist selbstverständlich Folge zu leisten, in der Regel wird eine Kontaktpersonennachverfolgung angestoßen, die mit großer Sorgfalt auch im Vereinsumfeld durchgeführt werden muss. Der Verein sowie insbesondere Vereinsmitglieder, zu denen Kontakt bestand, sind unverzüglich zu informieren“, heißt es.

Anschließend verpflichtet der WFV die Vereine, den WFV über den Corona-Fall zu informieren. Um dies zu gewährleisten, steht auf der WFV-Website (www.wuerttfv.de) ein Online-Meldeformular zur Verfügung. Zudem wurde eine Hotline zur telefonischen Rücksprache eingerichtet. Der Verband verlangt von seinen Vereinen, auch Verdachtsfälle zu melden.

Es heißt weiter: „Anhand der übermittelten Informationen bewertet die Task-Force des WFV die Situation analog der Empfehlungen zum Umgang mit Kontaktpersonen bestätigter Covid-19-Fälle des Robert-Koch-Instituts (RKI). Diese sehen im Wesentlichen eine Kontaktpersonenkategorisierung in Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem Kontakt mit einem höheren Infektionsrisiko und Kontaktpersonen der Kategorie II mit einem geringeren Infektionsrisiko vor.“ Auf dieser Basis werde dann über das weitere Vorgehen entschieden.

Resultat der Bewertung der WFV-Task-Force werden konkrete Empfehlungen für den Trainingsbetrieb und gegebenenfalls Konsequenzen für den Spielbetrieb eines Vereins beziehungsweise einer Mannschaft sein. Thomas Proksch, als Abteilungsleiter Spielbetrieb Mitglied in der Task Force, ist sich der herausfordernden Aufgabe bewusst und bittet die Vereine um Mithilfe.

Die Mitteilung zitiert ihn: „Vermutlich werden uns Entscheidungen abverlangt, die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Die Gesundheit unserer Mitglieder hat in der Bewertung oberste Priorität. Daher bitten wir noch einmal alle Beteiligten, sich an die vorgegebenen Spielregeln zu halten und im Falle von Spielabsagen und -verlegungen flexibel und nachsichtig zu sein.“