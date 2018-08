Verbände haben Schellenberg nicht gecheckt

Enttäuschendes Ergebnis für den Vereins Zukunft Natur: Die Umwelt- und Naturschutzverbände haben das Artenschutzgutachten für den Windpark Schellenberg bei Renhardsweiler nicht geprüft. Bei einem im vergangenen Jahr veröffentlichten Check von acht artenschutzrechtlichen Gutachten hatten die Prüfer mehrheitlich Mängel bei den Untersuchungen zum Artenschutz festgestellt. Die im Verein Zukunft Natur organisierten Gegner dieses Projekts waren der Meinung, dass es sich bei einem der aufgeführten und wenig schmeichelhaft bewerteten Gutachten zum Artenschutz um eine Untersuchung für das Projekt im Bad Saulgauer Stadtteil handelt. Das ist nach Aussage eines der am Check beteiligten Naturschutzverbände nicht der Fall.

Aufgrund der „zahlreichen Zitaten aus dem Gutachten“ des beauftragten Planungsbüros aus Überlingen und „auch aus diversen Daten der Genehmigung“ waren Verantwortliche des Vereins Zukunft Natur davon ausgegangen, dass auch das artenschutzrechtliche Gutachten für das Projekt auf dem Schellenberg in dem Check aufgeführt wurde. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Baden-Württemberg, der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) und der NABU-Landesverband hatten 2017 verschiedene Gutachten geprüft. Laut Pressemitteilung weisen die geprüften Gutachten „in erheblichem Umfang methodische Mängel“ auf. Die BUND-Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender wird mit dem Satz zitiert: „Im Einzelfall riechen die Gutachten nicht aus, um eine fundierte naturschutzfachliche Bewertung möglicher Standorte für Windenergieanlagen vorzunehmen“. Das Gutachten, das der Verein Zukunft Natur mit dem Windenergieprojekt bei Renhardsweiler in Verbindung gebracht hatte, erfüllt danach 40 Prozent der Kriterien und damit weniger als die Hälfte der von den Verbänden angesetzten Kriterien, belegt aber dennoch einen Mittelplatz unter den acht geprüften Gutachten.

Das Unternehmen Uhl Windkraft Projektierung plant auf dem Schellenberg, gelegen zwischen den Stadtteilen Renhardsweiler, Steinbronnen, Braunenweiler, Bondorf und Allmannsweiler, drei Windkraftanlagen. Derzeit entscheidet das Regierungspräsidium Tübingen über einen Widerspruch gegen die Baugenehmigung des Landratsamts Sigmaringen vom Dezember 2016. In der Zwischenzeit wurde eine Auseinandersetzung vor Gericht beendet. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat vor wenigen Wochen einen vom Verwaltungsgericht Sigmaringen verfügten Baustopp wieder aufgehoben. Nach der Gerichtsentscheidung warten die Beteiligten nun auf die Entscheidung des Regierungspräsidiums Tübingen im Hauptverfahren.

Das Verfahren wird von Seiten des Vereins Zukunft Natur von einer Einzelperson geführt, die vom Verein unterstützt wird. Der Gutachten-Check soll die Position der Projektgegner stärken. „Unser Anwalt hat den Check deshalb dem Regierungspräsidium zukommen lassen“, sagt Johannes Zeller, zweiter Vorsitzender im Verein Zukunft Natur. Die Bewertung des Artenschutzes für Windkraftstandorte spielt bei der Bewertung solcher Standorte eine wichtige Rolle. Bedauerlich findet Ute Wroblewski, Vorsitzende des Vereins, dass „beim Artenschutz der einzelne nicht klagen darf und nur Verbände dieses Recht haben“. Da Mindestabstände eingehalten werden, habe man als persönlich Betroffene mit Argumenten wie Belastungen durch Schlagschatten und Infraschall, „keine Chance“, so Johannes Zeller.

Defizite, ohne direkten Bezug

Der Check stellt grundsätzliche Defizite bei den artenschutzrechtlichen Gutachten fest, einen direkten örtlichen Bezug gibt es allerdings nicht. „Der Schellenberg war bei diesem Check nicht dabei“, sagt der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

Das gleiche Planungsbüro

Es handle sich um ein Gutachten, das von einem Planungsbüro in Überlingen erstellt wurde. Dasselbe Büro hat auch das Gutachten für den Schellenberg im Auftrag der Firma Uhl erstellt. Ein Mitarbeiter des Büros bestätigt gegenüber der Schwäbischen Zeitung, dass bei der Erstellung solcher Gutachten mit Textbausteinen gearbeitet werde, die in verschiedenen Verfahren in gleichen Formulierungen auftauchten. „Dabei handelt es sich um die Abschnitte über die entsprechenden Paragraphen.“ Daten würden, zugeschnitten auf jedes Projekt, individuell erhoben und im Gutachten dargestellt. Das Regierungspräsidium Tübingen bestätigt über die Pressestelle auf eine Anfrage per Mail, dass bei dem Projekt Schellenberg „verschiedene Widerspruchsverfahren“ bearbeitet werden. Eine Aussage zur Bewertung des zugesandten Gutachten-Checks können „urlaubsbedingt“ aber nicht gemacht werden.

Kein Recht einzelner Personen

„Grundsätzlich verhält es sich so, dass sich natürliche Personen im Widerspruchsverfahren nicht mit Erfolg auf die Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände berufen können“, schreibt die Behörde. Die Vorschriften im Bundesnaturschutzgesetz räumten natürlichen Personen keine Rechte ein. Die Engagierten im Verein Zukunft Natur werden also weiter auf die Entscheidung aus Tübingen warten müssen.