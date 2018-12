Veränderte Heimat in Zeiten künstlicher Intelligenz

Heimat – Was bleibt von ihr heute übrig? Dieser Frage geht das Bilder- und Lesebuch „S goht weiter“ (Es geht weiter) nach, das Josef Schaut aus Fronreute herausgegeben hat und das in diesen Tagen in der Biberacher Verlagsdruckerei erschienen ist.

„Oberschwaben ist Ausgangspunkt und Blickfeld in diesem Buch“, schreibt Herausgeber Josef Schaut in seinem Vorwort, wobei „Blickfeld“ auf die Hauptrichtung deutet. Der Blick richtet sich nach vorn, in eine allerdings fast verstörende Realität. Gesellschaftlichen Entwicklungen aufgrund von Migration, Smartphones, Computer, eine einst ungeahnte Mobilität verheißen nicht von vorne herein nur Gutes.

Glatt könnte man sagen „So goht’s it weiter“ (So geht es nicht weiter), wie es der Oberschwabe gerne formuliert, wenn ihm das Weitermachen in der Art und Weise wie bisher üblich allmählich gegen den Strich geht. Im Beitrag „S goht weiter, Veränderungen – Wo bleibt Heimat?“ schwenkt Josef Schaut lieber auf ein gelassenes „Wird scho werra“ (Es wird schon gut werden) und eben jener Sicherheit, die aus dem Buchtitel spricht. Wie es weitergehen könnte, das zeigt das Buch in Beiträgen, bei deren Lektüre der Leser über sich und seinen Bezug zur Heimat nachdenken und an ganz vielen Stellen schmunzeln kann. Denn trotz aller Veränderung ist sie im Buch an vielen Stellen noch da, die Heimat, das Schwäbische, manchmal an unverhoffter Stelle. „Dromrom (Baustelle), ondadure (Unterführung), obanum (Straße)“ hat das Bad Saulgauer Bauunternehmen Bauunternehmen Reisch mit hintergründigem Humor auf eine Baustellenabsperrung geschrieben.

Josef Schaut ist der Erfinder des Oberschwäbischen Kalenders, der inzwischen von einem ganzen Kalenderteam herausgebracht wird. Die 33. Ausgabe für das Jahr 2019 ist längst erschienen. Zum Jubiläum der 20. Ausgabe erschien das Buch „Etz gugg au do na“, das schnell vergriffen war. Auch beim Kalender wird mit Hilfe des schwäbischen Dialekts der Blick aufs Wesentliche gelenkt. „Nagugga“, das genaue Hinschauen, steht diesmal auf dem Titelbild. Aus Bildern und Blättern des Kalenders konnte das Kalenderteam für dieses Buch schöpfen. Das Buch aber geht thematisch tiefer.

So geht es natürlich auch um Schwäbisch. Peter L. Schmid aus Bad Saulgau ist mit einem Beitrag über „Oberschwäbisch, Seealemannisch“ vertreten. Ein Buch mit gleichem Titel hat der Bad Saulgau nach vielen Jahren der Recherche herausgebracht. An Gustav Mesmer, den Ikarus vom Lautertal, erinnert ein weiterer Beitrag. Mesmer stammt aus Altshausen, baute Flugmaschinen, galt als verrückt. Heute sind seine mit viel Fantasie, meist aus Abfallstoffen konstruierten Maschinen Kunstwerke. Ein Kapitel beschäftigt sich mit Bürgerwehren mit dem Schwerpunkt Mengen. Auch Helmut Hirler ist in dem Buch vertreten. Der einstige Lehrer für Fotografie an der Berufsschule in Bad Saulgau machte mit künstlerisch anspruchsvollen Fotos schon in seiner Zeit in Bad Saulgau auf sich aufmerksam. Jetzt lebt er in Neuseeland. Seine Motive aus seiner neuen Heimat treffen hier unter dem Titel „Heimat in Oberschwaben und Neuseeland“ auf solche aus der früheren. Hier ist ein Foto von der Kapelle bei Sießen über einer ähnlichen Szene aus der Südinsel Neuseelands angeordnet. Hirlers Heimat ist wohl hier wie dort. „Heimat“ fasst er nicht mehr geografisch, sondern sieht sie in ein „subjektives, schwer zu benennendes Gefühl gewandelt“.

KI, wo bleibt der Mensch?

Doch neben diesen optimistischen Kommentaren gibt es durchaus auch Verstörendes zu lesen. Über „Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit“ schreibt Wolfgang Ertel. Algorithmen würden nicht nur viele Spezialaufgaben übernehmen und Menschen etwa bei der Pflege entlasten. Er hält es gar für möglich, dass Algorithmen auch auf der Meta-Ebene, also im Bereich von Gefühle, lernen. Tja, und wo bleibt da Platz für den Menschen? Die Frage bleibt unbeantwortet. Optimistischer stimmt der Beitrag des Klosters Sießen. Der Bad Saulgauer Fotograf Stefan Dichmann hat die Franziskanerinnen ab Mai 2017 über vier Monate in ihrem Alltag begleitet. Zu seinen Fotos schreibt Schwester Emanuela Tieze einen Text über die Veränderung auf dem Klosterberg in Bad Saulgau. „Keine Spur von Stillstand. Es bleibt spannend“. Erzählt wird auch von der syrischen Familien und dem ungewohnten Bild von Kindern im Klosterbereich. Das ist Heimat, die sich im Kontext von Werten verändert, nicht verschwindet, aber mit Menschen aus anderen Kulturen geteilt werden kann.

Fazit: Was bleibt von Heimat nach dem Querlesen des Buches? Auf jeden Fall das Gefühl, dass sie notwendig ist. Unzählige faszinierende Möglichkeiten, die Smartphone, Computer und Künstliche Intelligenz uns bieten oder bald bieten werden, verlamgem nach der Kraft der Entscheidung. Und ein in der Heimat verwurzeltes Wertesystem ist nicht die schlechteste Richtschnur, um sie klar zu treffen.