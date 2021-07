Vanessas Bild überzeugt die Jury

Präsident Klaus Remensperger und Mitglied Wilhelm Stöcker vom Lions Club Sigmaringen-Hohenzollern haben im Störck-Gymnasium die Preise aus dem Malwettbewerb 2020 an die Gewinner des Malwettbewerbs übergeben. Sie erhielten Geld-Preise für die Klassenkasse und die „Künstler“ selbst Gutscheine zum Einkauf in einer lokalen Buchhandlung. Das Bild von Vanessa Madlener aus Hohentengen hatte die Jury am meisten überzeugt und wird auf dem nächsten Adventskalender zu sehen sein.

In einem Werkraum der Schule fanden sich einige Schüler aus den Klassen der Preisträger, deren Eltern und die jeweiligen Kunst-Lehrerinnen der Schüler ein. Alle Gewinnerbilder waren an der Tafel befestigt, jedoch war die Platzierung zunächst nicht ersichtlich. Die Anspannung aller Gäste war spürbar. Die Kinder hatten im Kunstunterricht im November und Dezember begonnen, die Bilder zu malen. Dann kam die Pandemie und die Schulen wurden geschlossen. Gerade auch die 5. und 6. Klassen für die der Malwettbewerb ausgeschrieben war, waren praktisch ein halbes Jahr nicht mehr in der Schule. Daher wurde der Abgabetermin für die Arbeiten mehrfach verschoben. Ende März war es dann endlich soweit, dass alle Bilder von neun teilnehmenden Klassen aus dem ganzen Kreisgebiet vorlagen. In normalen Zeiten liegen sie kurz vor Weihnachten vor. Die Zusammenkunft der Jury - bestehend aus Lions-Mitgliedern und Mitarbeitern der „Schwäbischen Zeitung“ - wurde durch Corona ebenfalls erschwert. Doch Ende April standen die Sieger fest. Die Schüler waren aber noch zu Hause, sodass eine gemeinsame Siegerehrung nicht möglich war.

Erst jetzt ist der normale Schulbetrieb angelaufen und es konnte die Preisverleihung stattfinden. Zunächst stellte Klaus Remensperger den Lions Club kurz vor. Mit jährlich etwa 35000 Euro unterstützt der Club bedürftige Menschen oder fördert Projekte, die helfen, die Not von Menschen im Kreis Sigmaringen zu lindern. Noch besteht der Club aus knapp 40 Männern aus dem Kreis. Jedoch sollen bald auch Frauen Mitglieder werden. Spätestens im Jahr 2023 wird es soweit sein, wenn der Club 50 Jahre alt wird.

Neben den drei Siegerinnen hat die Jury noch einen Sonderpreis vergeben, der künstlerisch überzeugte, aber für einen Druck als Adventskalender nicht verwendet werden kann. Es war das falsche Bild-Format. Den ersten Preis erhält Vanessa Madlener aus der Klasse 5a des Störck-Gymnasiums Bad Saulgau. Auf dem zweiten Platz landet Karina Grom (Klasse R 5 b, Liebfrauenschule Sigmaringen), auf dem dritten Carla Näßler (Klasse 5 b, Störck-Gymnasium Bad Saulgau). Den Sonderpreis erhält Jakob Burkard aus der 6 a des Störck-Gymnasiums. Insgesamt gab es 600 Euro für die Klassenkassen und 105 Euro an Gutscheinen.

Im Gespräch erzählt die in Hohentengen wohnhafte Vanessa, wie es zu diesem Bild kam. Von der Kunstlehrerin Gerlinde Langenfeld wurde die Klasse auf den Malwettbewerb aufmerksam gemacht. Unter ihrer Anleitung wurde das Werk im Kunstunterricht begonnen und in mehreren Doppelstunden am Bild gearbeitet bis die Schule geschlossen werden musste. Zu Hause hat sie das Bild schließlich fertig gestellt. Es wurde mit Wasserfarben und Fine-Linern gearbeitet. Die bunte, dörfliche Häuserzeile ist mit kräftigen Farben gemalt. Erst auf den zweiten Blick erkennt der Betrachter weihnachtliche Motive. Der Weihnachtsmann lugt um die Ecke einer Hauswand, Kerzen stehen in einzelnen Fenstern und die beiden Tannen im Vordergrund sind mit einem Stern gekrönt. Im Hintergrund schneit es.

Vanessa hat sich gefreut, als das Home-Schooling beendet wurde und es wieder zum Präsenzunterricht kam, leider ohne Sport- und Kunststunden. Ob ihr künstlerisches Talent für eine berufliche Ausrichtung helfen könnte, ließ die 11-jährige Vanessa noch offen.

Die Auflage für den Adventskalender 2021 mit Vanessas Bild wird auf 5000 Stück erhöht werden (zuletzt 4700 Stück). Im November werden die Kalender für fünf Euro pro Stück von den Mitgliedern des Lions Clubs verkauft werden.