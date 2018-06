Vanessa Rempe (TSV Neufra) hat bei den Süddeutschen Meisterschaften der Altersklasse W15 in St. Wendel überlegen die 300 Meter gewonnen. Sie verbesserte in 40,62 Sekunden den Kreisrekord und gehört damit kurz vor den Deutschen Meisterschaften in Bremen zu den besten Fünf in dieser Altersklasse auf dieser Strecke. Ebenfalls am Start waren Celine Rempe (TSV Neufra) und Mareike Beck (TSV Stetten a.k.M.).

Vanessa Rempe war über 300 Meter gemeldet und gehörte auf Grund ihrer Vorleistungen zum erweiterten Favoritenkreis. Auch weil sie bereits bei den zwei Jahre älteren Langsprinterinnen der Klasse U 18 über die 400 Meter eine Medaille bei den Süddeutschen Meisterschaften geholt hatte.

Durch einige 400-Meter-Läufe in den vergangenen Wochen hatte sie sich das nötige Stehvermögen für die 300 Meter geholt, ließ vom Start weg nichts anbrennen und zeigte, über wen die Titelvergabe führen sollte. Mit außergewöhnlichen 40,62 Sekunden stellte sie in St. Wendel nicht nur eine neue persönliche Bestzeit auf, sondern verbesserte auch den Kreisrekord ein weiteres Mal. Damit liegt sie nur noch knapp eine Sekunde über dem derzeitigen bestehenden württembergischen Rekord von 39,66 Sekunden. Mit dieser Leistung wurde sie überlegen Süddeutsche Meisterin und ließ sich bei der Siegerehrung freudestrahlend die Goldmedaille umhängen. Damit steht Vanessa Rempe derzeit in Deutschland unter den besten Fünf ihrer Altersklasse und hat große Chancen bei den deutschen Meisterschaften in Bremen Anfang August in den Endlauf vorzudringen.

Als Zugabe sprintete sie noch als eine von 60 Starterinnen die 100 Meter. Nach 12,86 Sekunden zog sie als Vorlaufzweite ins Halbfinale ein. In der Vorschlussrunde waren ihr aber die Anstrengungen anzumerken. 13,05 Sekunden reichten nicht ganz für das Finale der besten Acht.

Ihre Schwester Celine Rempe testete am Samstag die 2000 Meter, die sie in 7:54,16 Minuten bewältigte und damit überraschte. Am Sonntag verbesserte sie mit einem tollen 800-Meter-Lauf in 2:23,63 Minuten ihre Bestzeit deutlich, wurde ausgezeichnete Achte und verfehlte die Qualifikationszeit für die Deutschen Meisterschaften nur um knapp drei Sekunden.

Beck stellt Kreisrekord auf

Mareike Beck war am Samstag mit ihrem Speerwurf auf 28,60 Meter überhaupt nicht zufrieden, zeigte sich aber am Sonntag von ihrer Schokoladenseite. Mit tollen 10,19 Metern im Dreisprung sprang sie nicht nur neue persönliche Bestweite, sondern stellte auch einen neuen Kreisrekord auf. Der einzige Wermutstropfen war, dass sie als Neunte den Sprung in den Endkampf der besten Acht knapp verpasste.