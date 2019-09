Vöhringen ist mental und physisch stärker

Im zweiten Heimspiel der Saison hat Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau am Samstagabend gegen eine starke Mannschaft aus Vöhringen eine verdiente 25:30-Niederlage kassiert. In der sehr gut besuchten Kronriedhalle konnte sich am Ende das mental und auch physisch stärkere Team durchsetzen, obwohl sich das Team von Matthias Kempf noch einmal gut ins Spiel zurückgekämpft hatte.

Der TSV Bad Saulgau startete konzentriert und konnte in den ersten zehn Minuten durch schöne Treffer von Daniel Matt und Eric Kempf mit 3:1 in Führung gehen. Nach einem Timeout durch Gästetrainer Andre Möller kamen Valentin Istoc und Stefan Beljic in die Partie und sofort lief das Vöhringer Spiel viel flüssiger. Beim Stand von 5:5 nahm auch Matthias Kempf eine Auszeit. Die Manndeckung für Spielmacher Beljic brachte jedoch nicht den gewünschten Erfolg und vor allem dem wurfstarken Valentin Istoc gelangen immer wieder leichte Tore aus dem Rückraum. Die TSV-Abwehr war zu behäbig und auch der Angriff stockte zunehmend und rannte sich immer wieder in der kompakten 3:2:1-Deckung der Gäste fest.

Vöhringen nutzte die Fehler des TSV eiskalt aus und erarbeitete sich bis zur 25. Minute eine 9:13-Führung. Auf Seiten des TSV konnten in dieser Phase nur Daniel Matt und Daniel Balan aus dem Rückraum treffen. Neuzugang Dennis Sugg fand überhaupt nicht ins Spiel. Zwei Tore des starken Stefan Beljic sorgten für den Pausenstand von 15:9 für die Gäste. Der TSV gab sich aber nicht auf und auch das Publikum in der Kronriedhalle trieb das Team weiterhin lautstark an. Jonas Engler wurde für den von seinen Vorderleuten zu oft alleingelassenen David Bakos eingewechselt (33.) und dies zeigte bei den Gästen Wirkung. Auch die doppelte Manndeckung für Beljic und Istoc trug dazu bei, dass sich der TSV durch Treffer von Fischer, Matt, Balan und Kohler nicht abschütteln ließ.

Als Matthias Fuchs das 18:21 erzielte (42.), keimte Hoffnung auf die Wende. Zwei tolle Tore von Linksaußen Eric Kempf zum 22:24 ließen die Halle brodeln. Beim Siebenmeterwurf verdrehte sich Daniel Matt dann den Fuß und musste vom Feld. Er traf nur den Pfosten und Vöhringens Mirkov erzielte im Gegenzug das 25:22 für die Gäste. Der schnelle Kenneth Jäger und der beste Mann auf dem Feld, Stefan Beljic, trafen bis zur 57. Minute zum 28:22 für den SCV. Mental und physisch konnte der TSV nichts mehr entgegensetzen und so endete das Spiel mit 25:30.

Gästetrainer Andre Möller war im anschließenden Pressegespräch dann auch sehr zufrieden: „Unser Matchplan ist heute voll aufgegangen. Unsere offensive Abwehr hat gut funktioniert. Hier macht es immer viel Spaß, denn die Halle ist immer voll und es herrscht eine tolle Stimmung. Unser Ziel ist es, am Ende unter die ersten Vier zu kommen. Dafür arbeiten wir hart in jedem Spiel.“ Matthias Kempf dagegen war enttäuscht: „Trotz des guten Starts haben wir vor allem in der Abwehr nicht das gespielt, was wir trainiert haben. Vielleicht ist der Druck auf die noch junge Mannschaft auch zu hoch. Wir haben heute viel zu viele Fehler gemacht. Vöhringen hat natürlich mehr erfahrene Spieler als wir und am Ende war es auch eine Kopfsache.“

Nächsten Sonntag, 6.Oktober geht es für Bad Saulgau auswärts gegen Bargau/Bettringen. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Dazu wird ein Fanbus eingesetzt, der um 14.30 Uhr an der Stadthalle abfährt.