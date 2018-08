Uttenweilers Härtetest in Hundersingen

Mit nur sechs Spielen geht die Bezirksliga Donau in den ersten Spieltag. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren gibt es wieder keinen gemeinsamen Auftakt. Von Beginn an gibt es daher ein schiefes Tabellenbild. Das ist nicht gut. Das Spiel des Tages findet wohl in Hundersingen statt. Dort treffen gleich zwei Meisterschaftskandidaten aufeinander. Laiz erwartet zum Auftakt den Landesligaabsteiger TSG Ehingen.

TSV Riedlingen – TSG Rottenacker (Do., 18.30 Uhr). - 2011 fand das letzte Spiel der beiden Kontrahenten gegeneinander statt. Damals siegte Rottenacker mit 2:0 in Riedlingen. Der Ausgang in dieser Saison scheint offen, die „Rothosen“ haben eine gute Vorbereitung gespielt. Im Pokal siegten beide Klubs. Der Aufsteiger gegen Niederhofen mit 7:0 und die TSG gegen Oberdischingen mit 2:0. Die Hermanutz-Elf will zum Auftakt mindestens einen Punkt zu Hause behalten.

Spfr. Hundersingen – SV Uttenweiler (Do., 18.30 Uhr). - Zwei Favoriten kreuzen gleich zu Beginn die Klingen. Der Tabellenzweite der vergangenen Saison empfängt den Dritten. In Spielzeit 2017/2018 gab es zwei Auswärtssiege, jeweils mit 2:1. Die heimstarken Gastgeber wollen diesmal einen Dreier gegen den SVU holen. Die Chancen stehen nicht schlecht, da der SVU im Pokal eine überraschende 1:2-Niederlage gegen die SGM Ertingen/Binzwangen einstecken musste.

FV Bad Schussenried – SV Hohentengen (Do., 18.30 Uhr). - In den vergangenen Jahren gab es für den SV Hohentengen in Bad Schussenried kein Erfolgserlebnis: zwei Remis (3:3/2014, 1:1/2016) und zwei klare Niederlagen (2:5/2015, 1:5/2018). Die Gastgeber haben sich mit einem Trio aus Ravensburg verstärkt und gehen klar als Favorit in die Partie. Nach zuletzt eher mageren Leistungen will der FV diesmal von Beginn an vorne mitmischen.

FC Laiz – TSG Ehingen (Do., 19 Uhr). - Der Tabellenzwölfte der vergangenen Saison empfängt den Landesligaabsteiger. Die Gäste gehen als klarer Favorit in die Partie. An das bislang letzte Aufeinandertreffen erinnert sich der FC Laiz gerne. Am 4. März 2017 gab es einen 4:2-Sieg für die Platzherren. TSG-Coach Roland Schlecker will mit sieben Spielern aus der eigenen Jugend bei der TSG einen Generationswechsel einleiten. Den letzten Test in Griesingen konnte die TSG mit 4:2 gewinnen.

FV Neufra/D. – FC Krauchenwies/Hausen a.A. (Do., 19 Uhr). - Der Fünfte der vergangenen Saison empfängt den Elften. Das fünftbeste Heimteam der Liga der Saison 17/’18 sollte auch gegen den FCK mit einem Dreier starten können. Obwohl der FCK immer ein unangenehmer Gegner war. Zwei Siege, zwei Niederlagen erspielte sich der Gastgeber in den jüngsten vier Spielen daheim gegen den FCK. Die Ergebnisse der Vorbereitung stimmen beim FVN nicht zuversichtlich. Die vier jüngsten Partien gingen allesamt verloren.

SG Hettingen/Inneringen – SV Bad Buchau (Do., 19 Uhr). - Nach dem Abstieg im Jahr 2017 hat die SG Hettingen/Inneringen die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Nun soll der Verbleib in der Liga länger dauern. Gegen den Tabellenneunten der vergangenen Saison wird es nicht einfach erfolgreich zu starten. Die jüngsten fünf Vergleiche sprechen für den Gast. Bad Buchau siegte dreimal in Hettingen, einmal gab es ein Remis, bei nur einer Niederlage. Im Pokal konnte der Gastgeber erst nach Verlängerung und Elfmeterschießen den SV Bolstern mit 6:4 bezwingen.