Uttenweiler will Mengen ärgern

Ganz ohne Ausfälle wird auch dieses Wochenende nicht vorübergehen. Zwar stimmt der Wetterbericht zuversichtlich. Aber die Plätze sind größtenteils gefroren, tauen sie auf, tut die Schneeschmelze ein Übriges. Die Augen der Liga richten sich nach Mengen. Dort empfängt der ungeschlagene Tabellenführer den SV Uttenweiler. Beide haben die Stärken in der Offensive. Somit ist mit Toren zu rechnen. Am Tabellenende hoffen die Ex-Landesligisten aus Bad Saulgau und Bad Buchau auf Punkte, sonst geht es so langsam Richtung Kreisliga A.

FV Altshausen – FC Krauchenwies/Hausen a. A. (Sa., 15 Uhr; Vorrunde: 2:4). - Altshausen hat derzeit fünf Punkte mehr auf der Habenseite als der Gast. Ob der Vorsprung am Samstagabend noch genauso komfortabel ist? Die Fotiou-Elf ist ein sogenannter Angstgegner der Schwarz-Gelben. Die Punkte aus den vergangenen drei Spielen gegeneinander in Altshausen gingen an den FCK (0:1, 0:1, 0:5). Gelingt es Altshausen, diesen „Bock“ umzustoßen, winkt ein dauerhafter Platz in der oberen Tabellenhälfte. Helfen könnte Marc Krämer, der Saisontreffer Nummer 14 anpeilt.

FV Neufra/D. – SV Ebenweiler (So., 15 Uhr; 3:2). - In Sigmaringen reichte es dem FVN nur zu einem torlosen Remis. Gelingt gegen den Tabellen-14. der zehnte Saisonsieg? Die Gäste spielen aber gerne in Neufra. In den vergangenen vier Spielen blieb der SV Ebenweiler ungeschlagen (drei Siege, ein Remis). Harald Wetzel, der neue Mann an der Seitenlinie des SV Ebenweiler, gibt sein Punktspieldebüt in der Bezirksliga Donau.

SV Hohentengen – TSG Rottenacker (So., 15 Uhr; 1:2). - Eine schwierige Aufgabe hat Hohentengen gegen den Tabellenvierten zu bewältigen. Die Gäste haben eine starke Offensive. Mit Blick auf die bisherige Bilanz der Kontrahenten spricht einiges für den vierten Auswärtssieg der Gäste. In den vergangenen fünf Jahren ging die Walter-Elf nie als Verlierer vom Platz (drei Siege, ein Remis, 11:4 Tore). Der Gastgeber hofft auf Treffer von Fabian Beckert (bisher zehn Saisontore).

FC Schelklingen/Hausen – FC Laiz (So., 15 Uhr; 4:1). - Beide Mannschaften haben nur ein kleines Polster auf die Abstiegsränge. Den Gastgeber trennen vier Zählern zum Relegationsplatz, die Gäste nur einen Punkt. Der Verlierer dieser Partie muss also weiter nach unten schauen. Die bisherige Bilanz in den drei absolvierten Vergleichen ist ausgeglichen (jeweils ein Sieg, dazu ein Remis). Es wird die Tagesform entscheiden. Der FC Laiz hat auswärts erst vier Treffer erzielt. Dies kann ein Vorteil für den Gastgeber sein.

SG Altheim – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr; 2:1). - Der Aufsteiger steht mit 21 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann ohne Druck aufspielen. Der Gast muss punkten. Von den bisher neun erspielten Punkten holten die Bad Saulgauer acht in der Fremde. In der Hinrunde siegte die SGA mit 2:1. Doch beide Mannschaften sind seit vier Spieltagen sieglos.

FC Mengen – SV Uttenweiler (So., 15 Uhr; 4:1). - Noch 14 Spiele hat Mengen zu absolvieren. Dann ist das ersehnte Ziel, Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga eingetütet. Gegen den Tabellendritten kann Mengen einen wichtigen Schritt machen. Allerdings ist bei den Schwarz-Gelben noch Schnee im Getriebe. Das hat der Sieg in letzter Minute in Bad Buchau gezeigt. Gegen Uttenweiler endete der bislang letzte Vergleich in Mengen torlos, danach verabschiedete sich Uttenweiler in die Landesliga. Das würde der Gastgeber den Uttenweilern nach dem achten Heimsieg gerne gleichtun.

FV Bad Schussenried – SV Bad Buchau (So., 15 Uhr; 4:2). - Favorit im Duell der Badstädte sind die Platzherren. Die Gäste hatten allerdings einen guten Auftakt in die Rückrunde. Nur Minuten fehlten, um gegen den designierten Meister zu punkten. Gegen den Tabellenzehnten soll es nun zum dritten Saisonsieg reichen. Für Bad Buchau spricht: Die Platzherren sind daheim zu wankelmütig. Bislang gab es für die Violetten zu Hause erst sieben Punkte (zwei Siege, ein Remis).

Bereits am Mittwoch abgesagt: Spfr. Hundersingen – SV Sigmaringen (So., 15 Uhr). (s. Meldung)