Uttenweiler verschenkt Punkte

Der SV Uttenweiler hat im Kampf um einen der ersten beiden Plätze in der Fußball-Bezirksliga am Ostermontag einen Schritt zurück gemacht. Beim Tabellenletzten und designierten Absteiger FC Laiz kam die Mannschaft von Michael Wiest nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Dagegen feierte die SG Blönried/Ebersbach einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in Altheim.

FC Laiz - SV Uttenweiler 0:0. - Gelb-Rote Karte: Fabio Kleiner (83./FCL; wdh. Foulspiel). - Z.: 130. - Es ist wie verhext aus Sicht des SV Uttenweiler. Zum dritten Mal in Folge trennten sich der FC Laiz und der SV Uttenweiler mit einem Unentschieden. Wie schon in Uttenweiler in der vergangenen Saison gab es ein torloses Spiel zwischen beiden. Es war das vierte Remis binnen der vergangenen fünf Spiele zwischen den beiden Kontrahenten. Nur in der Saison 15/16 war der SV Uttenweiler ausgeschert und hatte mit 5:1 gewonnen. In der ersten Halbzeit hatte der SV Uttenweiler deutlich mehr vom Spiel. Jeder durfte mal: Michael Wiest, Johannes Jäggle, Viktor Ruf, Felix Kötzle, doch entweder vereitelte der an diesem Tag glänzend aufgelegte Laizer Keeper Alexander Melmann die Chancen oder die Uttenweiler Angreifer vergaben. In der 25. Minute lag der Ball im Laizer Tor - nach Vorlage von Marc Vogel hatte Michael Wiest getroffen - doch der Unparteiische verweigerte die Anerkennung. „Der Ball war wohl im Aus. Es hat auch keiner unserer Spieler protestiert, von daher gehe ich davon aus, dass die Entscheidung korrekt war“, sagte Uttenweilers Dietmar Gösele nach der Partie. Und wie es ist, wenn eine Mannschaft nichts reinkriegt, dann schlägt die andere Mannschaft zu. Auch in Laiz wäre das am Ostermontag fast so gekommen. Anton Sachnüger hatte Uttenweilers Torwart Daniel Maurer schon umkurvt, traf aber das Tor nicht. Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie. Laiz kämpfte und leistete heftige Gegenwehr und verdiente sich den Punkt, Uttenweiler fand mit zunehmender Spielzeit keine Mittel - und hatte am Ende Glück, nicht ganz ohne Punkte dazustehen. In der Nachspielzeit rettete Daniel Maurer seiner Elf gegen Selimi wenigstens einen Zähler, als der Laizer Angreifer urplötzlich frei vor ihm auftauchte (90. +5). Ein Unentschieden, das keiner der beiden Mannschaften so wirklich weiterhilft.

SG Altheim - SG SC Blönried/SV Ebersbach 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Lorenz Weiß (33./FE), 0:2 Samuel Maier (55.), 0:3 Fabian Müller (85.). - SG-Trainer Joachim Oliveira musste auch in diesem Spiel auf die verletzten Peter Leicht und Nico Winkler verzichten. Doch die Altheimer Schwäche lag am Ostermontag vor allem bei der Sturmreihe. Denn die Gastgeber hatten Mängel im Angriff, während der Aufsteiger mit seinen gebotenen Torchancen viel besser umging. Bereits in der 24. Minute hatte Dominik Späth eine gute Führungschance, das Tor machte Lorenz Weiß für Blönried/Ebersbach (33.), der vom Punkt traf. Nach der Halbzeitpause machte die SG Altheim mehr Druck, doch nach einem plötzlichen Gegenstoß der Gäste konnte Samuel Maier in der 55. Minute auf 2:0 erhöhen. In der 56. Minute rettete der Gästetorwart gegen die Altheimer. Die Altheimer Eckbälle brachten nichts ein. Besser machten es die Gäste, für die Fabian Müller in der 85. Minute zum 3:0 erhöhte. Blönried/Ebersbach legt einen Drei-Punkte-Abstand zwischen sich und die SGA und hat nun schon fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit der FV Altshausen einnimmt.

Über diese Spiele haben wir bereits in der Samstagsausgabe berichtet: SV Uttenweiler - SV Sigmaringen 2:0, TSG Rottenacker - SV Hohentengen 3:1, FV Bad Schussenried - FC Krauchenwies/Hausen a.A. 2:0 (alle Donnerstag).