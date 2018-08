Uttenweiler und Riedlingen siegen

Die ersten sechs Spiele der Bezirksligasaison 2018/2019 sind absolviert. Bad Schussenried und der SV Uttenweiler feierten Siege. Uttenweiler zeigte sich dabei gut erholt von der Pokalschlappe am vergangenen Wochenende. Einen Auftaktsieg feierte auch Aufsteiger Riedlingen gegen Rottenacker.

FV Bad Schussenried - SV Hohentengen 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 Felix Bonelli (7.), 1:1 Fabian Beckert (27.), 2:1 Jan Dehmel (66.), 3:1 Felix Bonelli (70.). - Z.: 100. - „Endlich mal seit langem ein guter Auftakt“, jubelte Stefan Buck, Fußballabteilungsleiter des FV Bad Schussenried. „Der Sieg geht die 90 Minuten betrachtet in Ordnung. Hohentengen hat es mit der Igel-Taktik probiert, hat versucht defensiv gut zu stehen und war nur mit hohen, langen Bällen gefährlich“, sagte Buck. „Entsprechend hart war es für uns.“ Neuzugang Bonelli brachte die Violetten früh in Führung (7.), ehe Beckert 20 Minuten später ausglich. Doch steter Tropfen... mit einem Doppelschlag sicherte sich der Gastgeber die drei Punkte. Zunächst brachte Dehmel sein Team in Führung, ehe ein Angriff über die rechte Seite die Entscheidung brachte, den Querpass verwandelte erneut Bonelli zum 3:1 (70.).

FC Laiz - TSG Ehingen 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Sabolcs Juhasz (26.), 1:1 Marco Wasner (43.). - Z.: 100. - Der FC Laiz stand gut und machte dem Titelkandidaten das Leben schwer. Nach einem langen Ball auf Dominik Weber gab dieser den Ball zunächst nach innen auf Sabolcs Juhasz, der das Leder gekonnt ins Tor schlenzte. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball in 20 Metern Torentfernung zu Marco Wasner, der den Ball trocken einnetzte - 1:1 (43.). „Wir sind mit dem Ergebnis eigentlich hoch zufrieden“, sagte Laiz’ Abteilungsleiter Heiko Zoll nach der Partie. „Das Chancenverhältnis war ausgeglichen, am Ende hätten wir vielleicht sogar den Siegtreffer machen können. Unsere beste Chance hatten wir in der 70. Minute. Aber das Ergebnis geht in Ordnung.

SG Hettingen/Inne. - SV Bad Buchau 4:4 (2:2). - Tore: 0:1 Viktor Hasenkampf (13.), 1:1 Armin Steinhart (24.), 1:2 Raphael Barta (27.), 2:2 Felix Teufel (42.9, 2:3 Viktor Hasenkampf (58.), 3:3 Florian Dangel (65.), 3:4 Fabian Baur (73.), 4:4 Florian Flöß (84.). - Z.: 220. - Gelb-Rot: Fabian Baur (SV Bad Buchau; nach dem Spiel wegen Meckerns). - Ein ständiges Hin und Her sahen die Zuschauer in der Partie des Ausfetigers gegen den Ex-Landesligisten. Viermal gingen die Gäste in Führung, viermal glich die Theuer-Elf aus. Zuletzt in der 84. Minute, als SG-Abteilungsleiter Florian Flöß höchstpersönlich eine Hereingabe von Stauss in die Maschen jagte, unhaltbar für Bad Buchaus Torhüter. Ansonsten war Bad Buchau vielleicht einen Tick besser, verspielte aber am Ende den möglichen Sieg.

TSV Riedlingen - TSG Rottenacker 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Dennis Altergot (62.). - BV: Marco Brendle (TSVR) pariert Foulelfmeter (40.). - Z.:200. - „Der Sieg geht heute absolut in Ordnung. Wir haben über 90 Minuten mehr investiert und hielten Rottenacker dabei in Schach. Ein immens wichtiger Heimerfolg zum Saisonstart.“, berichtete Riedlingens Spielleiter Martin Hinz nach Abpfiff der Begegnung. Das Tor des Tages erzielte Dennis Altergot mit einem sehenswerten Chip über den Keeper, die Vorlage gab zuvor Pascal Schoppenhauer.

SF Hundersingen - SV Uttenweiler 0:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Viktor Ruff (18./64.). - Gelb- Rote Karte: Simon Kohler (SFH/Unsportlichkeit/90.+2.). - Z.: 200. - Die Zuschauer in Hundersingen sahen zunächst eine ausgeglichene Partie, ehe Viktor Ruff nach an einen langen Ball die Unstimmigkeiten in der SFH-Abwehr nutzte und zur 0:1-Führung für die Gäste traf. Direkt im Anschluss hatte der letztjährige Zweite eine Riesenchance auf den Ausgleich, doch Dennis Heiß schob das Spielgerät aus kurzer Distanz noch knapp am Gehäuse vorbei(21.). In der Folgezeit verwaltete der SVU die Führung sehr geschickt. Viktor Ruff entschied dann Mitte der zweiten Spielhälfte die Partie im Anschluss an einen Konter. „Uns hat heute einfach die letzte Konsequenz in der Offensive gefehlt. Wir haben zwar über weite Strecken gut mitgespielt, hatten jedoch gegen die disziplinierte Gästeabwehr kaum wirksame Aktionen. Das Ergebnis ist durchaus verdient“, resümierte SFH-Abteilungsleiter Karl Störkle nach der Begegnung.

FV Neufra/D. - FC Krauchenwies/Hausen. - 0:1 Eigentor (16.), 1:1 Jörg Heckenberger (62.). - Z.:150.- Im ersten Durchgang begegneten sich die beiden Teams absolut auf Augenhöhe. Krauchenwies präsentierte sich dabei sehr defensiv, ohne große Offensivaktionen. Passend dazu wurde das 0:1 in der Anfangsphase daraufhin auch von einem FVN- Spieler per Eigentor erzielt. Ansonsten blieb der erste Spieldurchlauf recht ereignisarm. Dies änderte sich im zweiten Durchgang: Der FV Neufra intensivierte die Angriffsbemühungen und drängte auf das 1:1. Dieses erzielte dann Mitte der zweiten Hälfte Jörg Heckenberger im Anschluss an einen Spielzug über Matthias Binder und Bernhard Henning. Vom FC Krauchenwies war in der gesamten zweiten Hälfte über wenig zu sehen, die Gäste beschränkten sich auf die Defensive und die Verwaltung des Unentschiedens. Die Gastgeber ließen in der Schlussphase die letzte Konsequenz im Angriff vermissen, dementsprechend blieb es beim Unentschieden. „Im Anschluss an eine ausgeglichene erste Hälfte sind wir in Durchgang zwei das klar bessere Team. Lediglich die letzte Präzision im Angriffsdrittel fehlte“, sagte der FVN-Vorsitzende Norbert Selg nach der Partie.