Uttenweiler und Neufra komplettieren das Halbfinale

Der TSV Riedlingen als einziger Kreisliga A-Klub sowie die Bezirksligisten aus Hundersingen, Uttenweiler und Neufra/Do. stehen im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals. Im letzten Viertelfinale setzte sich am Montag der FV Neufra/D. zu Hause gegen den FV Bad Saulgau durch, am Samstag besiegte der SV Uttenweiler den SV Oberdischingen und bereits am Donnerstag hatte der TSV Riedlingen den Bezirksligisten Altshausen aus dem Wettbewerb geworfen (die SZ berichtete).

SV Oberdischingen - SV Uttenweiler 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Felix Kötzle (50.), 0:2 Christoph Weber (65.). - Nach torloser erster Halbzeit gingen die spielerisch besseren Gäste in der 50. Minute durch einen Weitschuss in Führung. Ebenfalls durch einen Weitschuss erhöhte Christoph Weber eine Viertelstunde später. „Wir haben gut dagegen gehalten und nicht viele Chancen zugelassen“, sagte Oberdischingens Trainer Mario Gegic. (ai)

FV Neufra - FV Bad Saulgau 2:1 (2:1). - Tore: 1:0, 2:0 Mario Miller(5./7.), 2:1 David Bachhofer(40.).-Z.:150.- Der FV Neufra legte furios los und baute in der ersten Viertelstunde einen enormen Druck auf. Die Gäste waren zu dieser Zeit noch nicht wirklich in der Partie angekommen und waren angesichts der geballten Offensivkraft der Gastgeber einfach überfordert. Im Anschluss an einen Faux-Pas in der Gäste-Defensive erzielte Mario Miller zunächst das 1:0, ehe er zwei Minuten später mit einem Schuss auf 2:0 erhöhte. Mitte der ersten Halbzeit wachte der FVBS langsam auf und kam besser in die Begegnung. Youngster David Bachhofer verkürzte kurz vor der Pause auf 2:1. Bad Saulgau knüpfte nach dem Seitenwechsel nahtlos an und drängte auf den Ausgleich. Felix Reuter hatte das 2:2 bereits auf dem Fuß, vergab die Großchance allerdings leichtfertig(50.). Von Neufra ging im zweiten Durchgang kaum mehr Gefahr aus, die einzig nennenswerte Möglichkeit vergab FVN-Stürmer Fabian Brehm(64.). Am Ende brachte der FV Neufra das Ergebnis über die Zeit. Die Gäste stehen sich in der Partie selbst im Weg und scheitern letzten Endes an ihrer mangelnden Durchschlagskraft. (luc)