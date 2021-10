Uttenweiler und Blönried/Ebersbach nehmen Fahrt auf

Der SV Hohentengen wahrt seinen Nimbus und bleibt ungeschlagen. Doch nach dem Unentscheiden des SVH in Neufra ist die TSG Ehingen - bei einem Spiel weniger - bis auf drei Punkte dran. Dahinter folgen der SV Uttenweiler und die SG Blönried/Ebersbach, die nach dem 6:2 gegen Neufra auch in Öpfingen siegte. Freude am Tabellenende: Der SV Bad Buchau ist auf der Tafel, machte beim 2:2 gegen Rottenacker/Munderkingen seinen ersten Punkt.

SV Uttenweiler – FC Krauchenwies/Hausen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Stefan Maurer (25.), 2:0 Kevin Schelkle (26.), 3:0 Pascal Volz (68.). - Z.: 130. - Von Beginn an zeigte der SV Uttenweiler eine engagierte Leistung und setze die Gäste unter Druck. Bereits nach wenigen Minuten rettete der Pfosten für die Gäste. Uttenweiler ließ Krauchenwies/Hausen nicht zur Entfaltung kommen. In der 25. Minute dann der längst fällig Führungstreffer für den Gastgeber. Nach einem Eckball von Timo Schmid stieg Stefan Maurer am höchsten und traf zum 1:0. Eine Minute später gelang Kevin Schelkle nach Zuspiel von Timo Schmid mit einer „Bogenlampe“ das 2:0. Die Gäste enttäuschten auf ganzer Linie, die Schreyeck-Elf spielte sich keine einzige Torchance heraus. Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste harmlos. In der 68. Minute fiel die Vorentscheidung. Nach Vorlage von Felix Kötzle vollendete Pascal Volz zum 3:0. Uttenweiler kontrollierte Ball und Gegner und ließ auch keine weiteren Möglichkeiten zu, verpasste selbst aber noch die eine oder andere Chance.

SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler - SG Hettingen/Inneringen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Daniel Holzmann (82./FE). - Z.:150. - „Eines der schlechtesten Spiele, das ich von unserem Team gesehen habe“, berichtete der ernüchterte FVA-Teammanager Werner Werz nach der Partie. Hettingen stand sehr tief und machte dem FVA das Leben schwer. Der FVA kam Mitte der ersten Halbzeit zu einer Großchance durch Andreas Pfeiffer, danach waren die Chancen für die Hausherren allerdings Mangelware. Die zweite Halbzeit blieb recht ereignislos. Erst in der Schlussphase drehte Hettingen nochmals auf und konnte durch einen Elfmeter von Daniel Holzmann den Sieg einfahren.

FV Altheim - SG Altheim 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Dominik Späth (51.), 0:2 Johannes Rech (78.). - Z.:200. - Im Duell der beiden Altheims war die erste Halbzeit relativ ausgeglichen und die Teams neutralisierten sich bereits im Mittelfeld. Torchancen gab es erst im zweiten Spieldurchlauf zu sehen. In diesem markierte die SGA prompt das 0:1 durch Dominik Späth nach einer Einzelleistung. Der FV Altheim fand im Anschluss nicht wieder in die Partie und musste sich dem Rivalen geschlagen geben. In der Schlussphase erzielte Johannes Rech nach einer Flanke noch den 0:2-Schlusspunkt.

SF Hundersingen - FV Bad Saulgau 0:2 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Cenk Bulanik (18./40.). - Z.:200. - Im Lokalderby sahen die Zuschauer eine schwache Bezirksligapartie von beiden Seiten. Cenk Bulanik erzielte einen Doppelpack, jeweils nach einer sehenswerten Einzelaktion. Hundersingen war offensiv sehr harmlos, vor allem aufgrund des frühen verletzungsbedingten Ausfalls von Jannik Störkle. Bad Saulgau geht letzten Endes als verdienter Sieger vom Feld.

SV Bad Buchau - SGM Rottenacker/Munderkingen 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 Rico Schlegel (45.), 1:1 Lukas Ottenbreit (68.), 2:1 Luca Beck (74.), 2:2 Francesco D’Alessio (90.). - Z.: 200. - Rottenacker/Munderkingen hatte zu Beginn einige Chancen, ließ sie allerdings ungenutzt. Stattdessen markierte das Team vom Federsee kurz vor dem Pausenpfiff durch einen schönen Heber von Rico Schlegel das 1:0. Nach der Pause knüpfte Bad Buchau an das Erfolgserlebnis an und drängte auf das 2:0. Im Gegenzug erzielte Lukas Ottenbreit Mitte der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Wenige Minuten später traf Luca Beck zur erneuten Bad Buchauer Führung, ehe Francesco D’Alessio kurz vor dem Abpfiff den Spielstand egalisierte. „Der Spielausgang ist mehr als ärgerlich, da wir grundsätzlich das bessere Team waren. Jetzt gilt es gegen Hettingen/Inneringen einen Erfolg einzufahren“, berichtete Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach dem Abpfiff der Begegnung.

FV Schelklingen-Hausen - TSG Ehingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Valentin Gombold (22.), 0:2 Julian Guther (62.). - Die TSG Ehingen gibt sich auch im zweiten Spiel nach dem Abschied des Trainderduos Rampelt/Breymaier keine Blöße. In einem teilweise hitzigen Spiel gegen den FV Schelklingen-Hausen dominierten die Ehinger die Partie und gingen nach 22 Minuten durch Valentin Gombold in Führung. Julian Guther erhöhte nach gut einer Stunde auf 0:2 aus Sicht der Gastgeber, die aber nicht aufsteckten. Immer wieder wurden die Platzherren gefährlich, allen voran brachte der quirlige Ibrahim Bojang beispielsweise durch einen Lattentreffer Gefahr. Aber auch die Ehinger hätten weiter am Endergebnis schrauben können, zahlreiche Chancen der TSG blieben ungenutzt.

SG Öpfingen - SGM SC Blönried/SV Ebersbach 1:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Lorenz Weiß (39.//53.), 1:2 Tobias Schüle (60.), 1:3 Samuel Maier (88.). - BV: Öpfingens Torhüter Lukas Rieger hält FE von Lorenz Weiß (76.). - Die Querlatte rettete die Gäste vor einem Rückstand (25.). Nach einem Eckball erzielte Lorenz Weiß per Kopfball das 0:1 (39.). Die zweite Halbzeit begann mit zwei Chancen für die SGÖ, doch Lorenz Weiß traf für die Gäste per Freistoß (53.). Tobias Schüle verkürzte (61.). Öpfingen nutzte zwei Chancen zum Ausgleich nicht. Samuel Maier erzielte aus spitzem Winkel in der 87. Minute das 1:3 zum Gästesieg.