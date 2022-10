Uttenweiler siegt ohne zu glänzen

Zu einem glanzlosen 2:0-Arbeitssieg ist der SV Uttenweiler am Sonntag beim FV Neufra/Do. gekommen und hat die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga verteidigt. Die Tore erzielten Stefan Maurer per Kopf und Pascal Volz mit einem an ihm verschuldeten Foulelfmeter.

Nectad Fetic, Trainer des FV Neufra, ärgerte die Niederlage am Sonntagnachmittag. „Ich kann hier mit nichts zufrieden sein, weder natürlich mit dem Ergebnis, noch mit dem Spiel der Mannschaft“, entgegnete der Trainer auf die Frage, ob er wenigstens mit der Leistung seines Teams gegen den unumschränkten Tabellenführer einigermaßen zufrieden gewesen sei.

Vor allem die vielen Fehler seiner Mannschaft riefen ihm die viele Arbeit, die da wartet, ins Gedächtnis. „Wir treffen so viele falsche Entscheidungen, spielen Fehlpässe oder sind einfach zu passiv, kriegen zu einfache Tore. Bei der Ecke wussten wir, auf was wir achten müssen. Da müssen wir halt mal für 30 Sekunden konzentriert sein“, sagte Fetic nach der Partie.

Er sprach damit die Szene zum 1:0 an, als der - schon aufgrund seiner Größe - bei Standards gefährliche Stefan Maurer den Ball einköpfte. Dabei kam der Ball aber eigentlich so tief, dass sich Maurer fast ducken musste, um die Kugel über die Linie zu bugsieren. Ansonsten ließ der Gast viele Szenen ungenutzt, oder spielte sie nicht konsequent aus. „Wir spielen ganz odentlich, aber im letzten Drittel haben dann die genauen Bälle gefehlt“, sagte Florian Geiselhart, Trainer des SV Uttenweiler, nach dem Spiel.

Im ganzen Spiel erlaubte ein über weite Strecken viel zu passiver Gastgeber, der gefühlt ein, zwei Spieler weniger auf dem Feld hatte, Uttenweiler ein gutes Kombinationsspiel, doch Uttenweiler ging nahezu fahrlässig mit den Chancen um, die dann oftmals gar keine echten waren. In Halbzeit eins hatte Schelkle die beste Gelegenheit, doch Fischer rettete auf der Linie (27.). Nach der Gästeführung hatte erneut Schelkle das 2:0 auf dem Fuß, dieses Mal blieb er wieder zweiter Sieger gegen Fischer (40.).

Das 2:0 der Gäste etsprang einem Elfmeter, den man in einer Szene von Ströbele gegen Pascal Volz nicht unbedingt pfeifen muss. Volz ließ sich nicht zweimal bitten - 0:2 (74.). „Vergangene Saison haben wir null Punkte geholt gegen Neufra - von daher müssen wir auch gegen so einen Gegner immer aufpassen. Für uns ist nichts selbstverständlich, das habe ich auch der Mannschaft gesagt“, meine Florian Geiselhart nach der Partie. „Wir haben hier mit unseren vierten Torwart gespielt. Dominik Steiner hat eigentlich schon aufgehört, war auch angeschlagen. Aber er hat das gut gemacht. Philipp Keckeisen ist beruflich unterwegs und die beiden anderen Torhüter sind verletzt.“