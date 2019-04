Uttenweiler muss sich in Acht nehmen

Drei von den sieben noch nachzuholenden Partien werden am Gründonnerstag ausgetragen. Die beiden Mannschaften an der Spitze (Schussenried, Ehingen) schwächelten am vergangenen Spieltag und kassierten jeweils Niederlagen. Der Tabellenzweite kann gegen den FC Krauchenwies/Hausen a.A. die Tabellenführung mit einem Sieg zurückholen. Auch der SV Uttenweiler könnte bei Siegen am Donnerstag und Montag noch einmal in das Rennen um die Meisterschaft einsteigen. Spannung ist somit über Ostern angesagt.

SV Uttenweiler - SV Sigmaringen (Do., 18.30 Uhr). - Gegen den Tabellenvorletzten hofft der SV Uttenweiler auf den achten Heimsieg. Gelingt der Dreier, kann die Elf von Trainer Michael Wiest, der am vergangenen Wochenende sein Comeback nach einer Schulterverletzung feierte, den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen. Im April 2018 nahmen der SV Sigmaringen beim 3:1 allerdings die Punkte mit in die Kreisstadt. Das schwächste Aufwärtsteam der Liga hofft auf den Aufwärtstrend. Der 4:3-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Hohentengen war ein erstes Ausrufezeichen.

FV Bad Schussenried - FC Krauchenwies/Hausen a. A. (Do., 19 Uhr). - Bad Schussenried kassierte am Sonntag die zweite Rückrundenniederlage beim 0:2 in Hettingen. Da der Konkurrent aus Ehingen auch patzte, blieb in der Tabelle vorerst alles beim alten. Die starke Heimbilanz (acht Siege, zwei Remis) soll auch gegen den alten Rivalen aus Krauchenwies Bestand haben. In der vergangenen Saison holte der FCK/Hausen mit einem 2:0-Sieg aber drei Punkte bei den Violetten. Patzen die Platzherren wieder, dürfte es eng in der Schlussphase der Liga werden, um die Plätze eins oder zwei zu sichern.

TSG Rottenacker – SV Hohentengen (Do., 19 Uhr). - Vier Siege in Folge stehen auf der Habenseite der TSG Rottenacker. In der Rückrundentabelle steht Rottenacker mit 15 Punkten auf Rang vier. In der vergangenen Saison unterlag der SV Hohentengen bei der TSG knapp mit 1:2. Auswärts darf der Gast nicht unterschätzt werden. Die Lehleiter-Elf holte fünf Siege und drei Remis aus zwölf Begegnungen. Der Ausgang der Partie schient somit offen.