Uttenweiler muss das erste Gegentor hinnehmen

Es ist passiert: Der SV Uttenweiler hat nach 637 Minuten in dieser Saison den ersten Gegentreffer hinnehmen müssen. Dennoch siegte der SV Uttenweiler - dank einer starken Phase zwischen der 34. und der 63. Minute mit 4:1 verdient beim Aufsteiger SG Blönried/Ebersbach. Glücklich über den Verlauf des Wochenendes dürften auch die Sportfreunde Hundersingen sein. Der 2:1-Sieg in Laiz ist ein echter Befreiungsschlag. Neufra und der FCK/H entführten Dreier aus dem Raum Ehingen, Bad Buchau trotze der TSG Ehingen genauso einen Punkt ab, wie die SG Hettingen/Inneringen dem FV Bad Schussenried. Zu Siegen kamen auch Altshausen und Hohentengen.

FV Altshausen - TSV Riedlingen 3:1 (0:0). - Tore: 1:0 Frederik Frei (55.), 1:1 Marcel Schoppenhauer (69.), 2:1 Eigentor (76.), 3:1 Patrick Hugger (80.). - Z.: 180. - Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie. Insgesamt gab es in den ersten 45 Minuten kaum Torraumszenen zu vermerken. Im Anschluss an den Seitenwechsel übernahm Altshausen die Spielkontrolle. Der Gastgeber zeigte sich sehr präsent in den Zweikämpfen und hielt so die Gäste in Schach. Der eingewechselte Frederik Frei markierte wenig später den verdienten Führungstreffer. Mitte der zweiten Halbzeit gelang dem Aufsteiger der Ausgleich, dabei profitierte Riedlingens Schoppenhauer von seinem Tempovorteil gegenüber der FVA-Defensive. In der Schlussphase drängten die Hausherren auf den Sieg. Zuerst gingen die Gastgeber durch ein Eigentor wieder in Front, ehe Patrick Hugger den Heimerfolg klarmachte. „Unser Schlüssel zum Sieg war heute unser gutes Zweikampfverhalten und die kompakte Abwehr. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel in der Hand, letzten Endes gehen wir als verdiente Sieger vom Feld“, resümierte FVA-Teammanger Werner Werz nach Abpfiff der Begegnung.

FV Bad Schussenried - SGM Hettingen/ Inneringen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Felix Bonelli (8.), 1:1 Florian Flöß (36./FE), 2:1 Matthias Schniertshauer (40.), 2:2 Armin Steinhart (70.). - Z.: 100. - Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und gingen direkt durch ihren Toptorjäger Felix Bonelli in Führung. In der Folgezeit verpassten es die Violetten allerdings direkt nachzulegen. So ließen die Gastgeber den Aufsteiger wieder ins Spiel kommen. Hettingen/Inneringen gelang so der Ausgleich durch Florian Flöß. Kurz vor der Pause stellte Matthias Schniertshauer mit einem Traumtor, einem Schuss in den Winkel, den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste dann sogar Vorteile. Die Offensive um Dangel &Co. brachte die Hausherren ein ums andere Mal in Bedrängnis. Armin Steinhart gelang dann der verdiente Ausgleich für Hettingen/Inneringen. „Durch das Verletzungspech ist unser Kader derzeit erheblich geschwächt. Am Ende sind wir mit dem Punktgewinn mehr als zufrieden“, berichtete Bad Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck nach der Partie.

SGM Blönried/Ebersbach - SV Uttenweiler 1:4 (1:2). - Tore: 1:0 Lorenz Weiß (7.), 1:1 Viktor Ruff (34.), 1:2 Felix Kötzle (42.), 1:3 Pascal Haberbosch (51.), 1:4 Michael Wiest (63.). - Z.:250. - Der Aufsteiger machte gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Uttenweiler zunächst eine sehr gute Figur. Lorenz Weiß gelang direkt in der Anfangsphase der überraschende Führungstreffer, für Uttenweiler das erste Gegentor in dieser Saison. In der Folgezeit hatten die Gastgeber noch weitere Chancen, verpassten diese allerdings. Mitte der ersten Halbzeit kam der Favorit immer besser ins Spiel und übernahm die Spielkontrolle. Viktor Ruff und Felix Kötzle drehten die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff. In Durchgang zwei drängte der SVU die Hausherren in die Defensive. Pascal Haberbosch mit einem direkten Freistoß und etwas später Michael Wiest machten dann den Auswärtserfolg für Uttenweiler klar. „Uttenweiler war bis dato der stärkste Gegner. Am Ende ein verdienter Sieg für die Gäste, dennoch brauchen wir uns mit unserer Leistung nicht zu verstecken. Wir haben dem Tabellenführer über weite Strecken Paroli geboten“, resümierte Blönrieds Spielleiter Joachim Streng nach der Begegnung.

SV Hohentengen - SV Sigmaringen 3:2 (2:0). - Tore: 1:0 Wolfgang Birkler (36.), 2:0 Kai Remensperger (44.), 2:1 Julian Haberer (48.), 2:2 Ümit Oytun (70.), 3:2 Eigentor (88.). - Z.:180. - Die Anfangsphase der Partie war sehr fahrig und geprägt von etlichen Fehlpässen. Die erste zählbare Torraumszene der Begegnung mündete direkt in das 1:0: Nach einer Standardsituation gelang Wolfgang Birkler im Nachschuss die Führung. Ab diesem Zeitpunkt gewann das Spiel an Dynamik und wurde sehenswert. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kai Remensperger im Anschluss an einen Sololauf auf 2:0. Im zweiten Durchgang schaltete Hohentengen einen Gang zurück und ließ die Gäste wieder ins Spiel kommen. Durch die Treffer von Haberer und Oytun gelang dem SVS so der zu diesem Zeitpunkt glückliche Ausgleich. Beide Teams schienen sich bereits mit dem Remis zufriedengestellt zu haben, ein Highlight wartete jedoch noch: Zwei Minuten vor Abpfiff traf ein SVS-Akteur in einer unübersichtlichen Situation ins falsche Tor und somit zum Sieg für die Hausherren. „Am Schluss hatten wir einfach das Quäntchen mehr Glück. Ein etwas schmeichelhafter Erfolg“, sagte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach der Partie.

FC Laiz - SF Hundersingen 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Xaver Koch (75.), 0:2 Timo Bischofberger (84.), 1:2 Stefan Mergel (90.+3.). - Z.: 200. - Die Zuschauer in Laiz sahen zunächst eine wenig ansehnliche Partie ohne die ganz großen Höhepunkte in Durchgang eins. Die Teams neutralisierten sich bereits im Mittelfeld und ließen kaum offensive Aktionen zu. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel ereignisarm. Die Gästeführung war gleichzeitig die erste richtige Torchance im Spiel. Zehn Minuten später erhöhten die Sportfreunde nach einem Konter durch Timo Bischofberger auf 2:0. Laiz startete in den letzten Minuten nochmals eine Schlussoffensive, mehr als der Anschlusstreffer von Stefan Mergel in der Nachspielzeit war allerdings nicht mehr drin. Fazit: In einer unattraktiven Partie entscheidet letzten Endes die effizientere Mannschaft das Spiel für sich.

TSG Ehingen - SV Bad Buchau 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Luca-Raphael Barta (21.), 1:1 Dominik Gemeinder (37.), 1:2 Rico Schlegel (78.), 2:2 Valentin Gombold (89.). - TSG-Trainer Roland Schlecker berichtete von einem guten Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Zweimal konnte die TSG einen Rückstand ausgleichen. Zum 1:1 von Dominik Gemeinder lieferte Daniel Topolovac die Vorlage. Derselbe leistete auch die Vorarbeit zum 2:2 von Valentin Gombold. „Jetzt haben wir 14 Punkte, darauf lässt sich aufbauen“, sagte Trainer Roland Schlecker. (ai)

SG Altheim - FV Neufra 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Robert Henning (90.). - Diese Niederlage ist für die SG Altheim sehr bitter. Der Gastgeber hatte die klareren Torchancen, doch es fehlte das Glück im Abschluss. „Wir wurden für eine gute Leistung nicht belohnt“, sagte Trainer Joachim Oliveira. Obwohl der FV Neufra ab der 78. Minute wegen einer Gelb/Roten Karte in Unterzahl spielte, konnte der Gastgeber diesen Vorteil nicht nutzen. Seine Mannschaft habe viel investiert, doch es fehle ihr zur Zeit die nötige Ruhe vor dem Tor. Das Tor in letzter Minute war durchaus vermeidbar: Fabian Brehm schoss am Tor vorbei, doch Robert Henning eroberte noch den Ball und konnte ihn zum 0:1 unterbringen. „Wir müssen weiterarbeiten, und wenn wir so spielen wie heute, stellen sich auch wieder die Erfolge ein“, so Trainer Joachim Oliveira. (ai)

TSG Rottenacker - FC Krauchenwies/Hausen 2:5 (1:3). - Tore: 0:1 Timmy Rauser (9.), 0:2 Patrick Häberle (11.), 0:3 Eigentor (15.), 1:3, 2:3 Tim Sachpazidis (43., 55.), 2:4 Timo Allgaier (90.), 2:5 Luca Bongermino (90+4). - Besonderes Vorkommnis: Kevin Wehle (TSG) vergibt Elfmeter (77.). - Pressewart Uwe Schneider führte den schnellen klaren Rückstand auf individuelle Fehler der einheimischen Abwehr zurück. Nach dem 0:3 kam die TSG Rottenacker jedoch zurück. Tim Sachpazidis hielt seine Mannschaft im Spiel. Beim Elfmeter wäre der Ausgleich möglich gewesen. Außerdem traf der als Joker eingewechselte Philipp Brunner nur die Querlatte. Am Ende starteten die Gäste noch Konter und kam zu einem hohen Sieg. Die Mannschaft von Spielertrainer Timm Walter spielt aufgrund von zahlreichen Ausfällen zur Zeit am Limit. (ai)