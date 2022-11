Uttenweiler müht sich zum Sieg gegen das neue Schlusslicht

Uttenweiler - Der SV Uttenweiler hat am Samstag in der Fußball-Bezirksliga einen glücklichen 2:1-Sieg gegen die SG Hettingen/Inneringen gefeiert. Uttenweiler hat weiter neun Punkte Vorsprung in Fußball-Bezirksliga, die Gäste fielen - auch weil zeitgleich Neufra Laiz besiegte, auf den letzten Platz zurück.

„Wir sind eigentlich ideal in das Spiel gestartet“, sagte Uttenweilers Spielertrainer Florian Geiselhart und sprach die frühe Führung durch den von Pascal Volz verwandelten Elfmeter an. Genau dieser Strafstoß erregte die Hettinger und Inneringer - vor allem Trainer Ulrich Theuer. „Schon das dritte Mal in Folge, in dem wir jetzt verpfiffen werden. Das war nie und nimmer ein Elfmeter. Mehr sage ich zu diesem Spiel nicht“, erregte er sich über die Szene in der 4. Minute. „Ich stand gerade mal fünf Meter dahinter, wenn das kein Elfmeter war, was dann? hatte Florian Geiselhart die Szene anders gesehen. Nicht nur seiner Ansicht nach hatte in der Anfangsphase Louis Sauter Jochen Gulde von hinten umgesäbelt.

„Die ersten 20, 25 Minuten waren in Ordnung, der Rest der ersten Halbzeit nicht“, befand Geiselhart zum Spiel seiner Mannschaft. Immer wieder kombinierte sich Uttenweiler gut durch, so nach einem Doppelpass zwischen Geiselhart und Gulde, doch meist fehlte der letzte Ball, auch weil die Abwehr der Gäste sehr gut stand, manchen Meter mehr machte, als der Gastgeber. Oder Torhüter Maximilian Teufel stand Uttenweiler im Weg. Die spektakulärste Szene hatte der spielende Abteilungsleiter bei einem Freistoß, den er mit links aus der rechten, oberen Ecke fischte (43.). Postwendend fiel der Ausgleich. Nach einem Ballverlust von Geiselhart und einer Ecke gewann Hettingens Jonas Teufel das Kopfballduell gegen die versammelte SVU-Hintermannschaft um Stefan Maurer - 1:1 (45.).

Auch in Halbzeit zwei wirkte Uttenweiler zunächst ideenlos gegen Hettingen/Inneringen, das nun auf Florian Dangel verzichten musste („Etwas im Knie, ein Knacken“, sagte Dangel nach Spielschluss). Uttenweiler machte auf, die SGH/I hatte Kontermöglichkeiten. Die beste durch den eingewechselten Jonas Neuburger, der die Kugel von der rechten Seite nicht im Tor unterbrachte (58.). Uttenweiler drängte weiter, Haberbosch, Geiselhart, Gulde, Liebhart - jeder durfte mal - keiner konnte - bis zu Minute 86. Florian Geiselhart spielte sich über rechts gut durch, legte In den Rückraum ab . genau diesen Spielzug spielte Uttenweiler zu selten - und Haberbosch schloss ab - 2:1. Glück dann für Uttenweiler, als wieder Neuburger frei zum Abschluss kam, diesmal von links, aus einem fast besseren Winkel noch, der Ball aber am langen Eck vorbeihoppelte (90.).

„Wir haben in der vergangenen Woche eigentlich sehr gut trainiert, auch von der Intensität her, aber wir haben es heute zu lange immer wieder mit langen Bällen probiert. Erst in Halbzeit zwei wurde es besser“, sagte Florian Geiselhart.