Uttenweiler löst erste von zwei Oster-Aufgaben

Der SV Uttenweiler hat sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den SV Sigmaringen am Donnerstagebd alle Chancen erhalten, in den Kampf um einen der ersten beiden Plätze doch noch einzugreifen. Allerdings siegte der FV Bad Schussenried im Parallelspiel mit 2:0 gegen den FC Krauchenwies/Hausen. Der SV Hohentengen musste - trotz guter Leistung - eine 1:3-Niederlage in Rottenacker hinnehmen. Am Montag stehen nun zwei weitere Nachholspiele an. Uttenweiler muss zum FC Laiz, die SG Blönried/Ebersbach zur SG Altheim.

SV Uttenweiler - SV Sigmaringen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Daniel Weber (34.), 2:0 Matthias Jäggle (84.). - Zuschauer: 130. - Der SV Uttenweiler bestimmte die Partie von Beginn an, die Gäste standen tief und machten die Räume eng. Doch Uttenweiler schuf mehrfach über seine Außen und dank schneller Spielverlagerung die notwendigen Räume. Früh hatte Michael Wiest die Führung nach sehr gutem Zuspiel von Daniel Weber in die Tiefe auf dem Fuß (8.). Der Schuss aus etwas spitzem Winkel strich knapp am langen Pfosten vorbei. Nun versäumte es der SVU zunächst, die herausgespielten Chancen in Zählbares umzusetzen. Die Gäste blieben meist ungefährlich und kamen in Durchgang eins nur zu einem Abschluss, der leichte Beute Philipp Keckeisens im SVU-Tor war. Ein Freistoß von Michael Wiest aus halblinker Position leitete das 1:0 ein. Der Ball wurde in der Mitte verlängert, am langen Pfosten stand Daniel Weber goldrichtig - 1:0 (34.). Uttenweiler ließ weitere gute Möglichkeiten ungenutzt. Nach dem Wechsel häuften sich im Uttenweiler Spiel die Ungenauigkeiten. Bereits im Spielaufbau leistete sich der SVU Abspielfehler, auch ließ die Laufbereitschaft nach. Die Gäste störten wesentlich früher, zwingende Möglichkeiten spielten sie nicht heraus. 30 Minuten blieb das Match unattraktiv, es plätscherte dahin. Erst 15 Minuten vor dem Ende zog der SVU das Tempo wieder an und der kurz zuvor eingewechselte Matthias Jäggle markierte mit einem Heber über den Gästetorhüter aus acht Metern das entscheidende 2:0 (84.). Zuvor hatte ein Sigmaringer Abwehrspieler seinen Mitspieler angeschossen, beim Versuch zu klären, der Ball landete bei Jäggle, der freistehend abschloss. Der Gastgeber verpasste es nun fast fahrlässig, etwas für das Torverhältnis zu tun. Somit steht am Ende ein verdienter Sieg des SV Uttenweiler, der auch deutlich höher hätte ausfallen müssen.

TSG Rottenacker – SV Hohentengen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 Jannik Sachpazidis (30.), 1:1 Fabian Beckert (55.), 2:1, 3:1 Jannik Sachpazidis (70./82.). – Der SV Hohentengen war ein starker Gegner und traf zweimal nur den Pfosten. Vor dem 1:0 verhinderte zunächst der Pfosten bei einem Elfmeter die TSG-Führung. Jannik Sachpazidis gelang noch vor der Pause die TSG-Führung. Jannik Sachpazidis wurde endgültig zum Match-Winner, als er nochmals zweimal traf. „Unsere Mannschaft hat funktioniert, doch war es eher ein Remis-Spiel“, sagte Pressewart Uwe Schneider. Schiedsrichterin Svenja Neugebauer leitete das Spiel souverän.

FV Bad Schussenried – FC Krauchenwies/Hausen 2:0 (0:0). – Tore: 1:0, 2:0 Felix Bonelli (55./65.). – „Letztendlich war es eine klare Angelegenheit. Wir hätten, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten, höher gewinnen können“, sagte Bad Schusssenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck in der Rückschau. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Violetten einige richtig gute Gelegenheiten, verpassten diese aber. Und auch in der zweiten Halbzeit hat der FV Bad Schussenried Chancen, das Ergebnis höher zu schrauben. „Krauchenwies stand recht tief und hat versucht, mit schnellen Zuspielen nach vorne zum Erfolg zu kommen“, sagte Buck. „Zwei, drei Torschüsse hatte der FCK dann auch.“ Doch die Tore erzielte der neue Spitzenreiter der Bezirksliga. Zunächst traf Felix Bonelli nach einer Flanke von rechts per Kopf (55.), nur zehn Minuten später erhöhte er nach einer schnellen Ballerorberung der Violetten auf der rechten Seite und einem punktgenauen Zuspiel in den Strafraum auf 2:0 (65.). „Noch ist es ein langer Weg zum Titel. Gut ist, dass wir die direkten Gegner noch zu Hause haben, aber wir dürfen auch die anderen Mannschaften nicht unterschätzen. Die Liga ist sicher ausgeglichener als vergangene Saison“, sagte Buck.

Nach den drei Spielen am Donnerstagabend stehen am Montagnachmittag zwei weitere Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga an. Der SV Uttenweiler hat am Donnerstag seine erste Aufgabe erledigt, jetzt geht es nach Laiz. Im zweiten Spiel kann Blönried/Ebersbach wertvolle Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

FC Laiz - SV Uttenweiler (Mo., 15 Uhr). - Die Gäste mussten schon am Donnerstag ein Nachholspiel bestreiten und besiegten zu Hause Sigmaringen. Beim Tabellenletzten will der SV Uttenweiler nun nachlegen. Holt Uttenweiler sechs Punkte aus den Spielen, bleibt im Kampf um Aufstieg und Relegation alles offen. Für den FC Laiz kann es in den verbleibenden Partien nur heißen, sich mit einem guten Eindruck aus der Liga zu verabschieden. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt schon acht Punkte. Wohl zu viel, um noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Laiz wartet noch immer auf den ersten Rückrundensieg.

SG Altheim - SGM SC Blönried/SV Ebersbach (Mo., 16 Uhr; 4:2). - Beide Mannschaften kommen in der Rückrunde nicht so richtig ins Rollen. Zuletzt gab es für beide Mannschaften zwei Niederlagen in Folge. Das Hinspiel konnte Altheim mit 4:2 für sich gestalten. Die Tagesform wird die Partie entscheiden.